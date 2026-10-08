В честь создателей Серебряного Бора: История, написанная сердцами

История, написанная сердцами: праздник в честь создателей Серебряного Бора

В поселке Серебряный Бор состоялась праздничная программа для старшего поколения жителей поселка, посвященная Международному Дню пожилых людей. По-домашнему теплый и очень душевный вечер под названием «Осень славит седину, сегодня творчеством блесну» провела художественный руководитель поселкового ДК «Юность» Анна Кукушкина. В музыкальном оформлении, помогал Сергей Казюра.

В числе гостей, приглашенных на встречу с ветеранами Серебряного Бора, были народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков, исполняющая обязанности главы поселка Людмила Биктимирова, председатель общества первостроителей Нерюнгринского района Анна Киселева.

Встречу открыл народный депутат Александр Кошуков. «Дорогие жители поселка Серебряный Бор! Уважаемые ветераны, представители старшего поколения! От всей души поздравляю вас с праздником мудрости, добра и глубокого уважения к людям, чей жизненный путь является примером и лучшим образцом для всех нас.

Низкий поклон вам за ваш самоотверженный труд! Вы построили Серебряный Бор, Беркакит, Золотинку, город Нерюнгри, возводили все объекты Южно-Якутского территориально-производственного комплекса, Нерюнгринскую ГРЭС. Вашими руками создавалась та экономическая основа, на которой сегодня живёт и развивается вся Южная Якутия. Ваш трудовой подвиг, энергия и вера в будущее родного края навсегда золотыми буквами вписаны в историю нашего района и республики.

Дорогие друзья, уважаемые представители старшего поколения! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов! Пусть каждый день вас согревает душевное тепло близких, а рядом с вами всегда будут люди, готовые окружить заботой и вниманием. Живите долго, оставайтесь такими же мудрыми, активными и нужными!», – сказал народный депутат Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков.

Исполняющая обязанности главы поселка Людмила Биктимирова передала представителям старшего поколения Серебряного Бора от главы Дмитрия Рогожина: «Хочу сказать огромное спасибо за ваш вклад в развитие нашего поселка и всего Нерюнгринского района. Мы будем стараться преумножать и развивать ваши достижения, всё то, чего вы добились и сделали своими руками. Желаю вам творческих идей, общения, передачи опыта. Низкий вам поклон».

Председатель общества первостроителей Нерюнгринского района Анна Киселева сказала представителям старшего поколения: «Спасибо вам за то, как вы работали, как строили ваш посёлок, как растили детей и внуков! Вы еще молоды душой и телом, и успешно передаете свой богатый опыт нашему подрастающему поколению! Списывать себя нам еще рано! Прошу вас: сохраняйте свой молодой задор, оставайтесь активными, передавайте молодежи свой жизненный опыт и знания, будьте наставниками, делитесь всем, что мы сумели преодолеть!»

В концертной программе в честь старшего поколения приняли участие детский танцевальный коллектив «Экспромт», вокальная студия «Республика», солист Максим Тютнев, вокальная студия «Голоса». Гости и участники мероприятия с удовольствием участвовали в конкурсах, разгадывали викторины, определяли кинофильмы и цитаты из них, танцевали и исполняли частушки.

Поселок Серебряный Бор — это не просто яркая точка на карте Нерюнгринского района. Это «энергетическое сердце» всей Южной Якутии, и его история — это история о самоотверженном труде тысяч людей, которые в тяжелейших условиях создали основу для жизни и развития огромного региона.

Серебряный Бор был образован в 1978 году в связи со строительством Нерюнгринской ГРЭС. Его появление было жизненной необходимостью: для стремительно растущего Южно-Якутского территориально-производственного комплекса (ЮЯТПК) требовалась мощная энергетическая база.

С самого начала поселок стал домом для всех, кто строил и обслуживал крупнейшую электростанцию Южной Якутии. Нерюнгринская ГРЭС обеспечивает электроэнергией не только сам поселок, но и весь Южно-Якутский энергорайон. Без этой станции было бы невозможно ни развитие города Нерюнгри, ни работа угольных разрезов, ни жизнь всего региона.

Строительство Серебряного Бора и Нерюнгринской ГРЭС стало настоящим героическим эпизодом в истории освоения Южной Якутии. В памяти благодарных жителей навсегда остались имена тех, кто своим трудом заложил фундамент поселка.

Михаил Сергеевич Дурнев — заслуженный строитель Якутской АССР. Его бригада 9 марта 1975 года начала вырубку первых просек для будущего поселка и построила первый деревянный дом в Серебряном Бору.

Алексей Борисович Новолодский — Герой Социалистического Труда. С 1977 года он был бригадиром комплексной комсомольско-молодежной бригады в СМУ-1 Управления строительства Нерюнгринской ГРЭС. Именно он заложил первый камень школы в Серебряном Бору и добился того, чтобы ее построили на три месяца раньше запланированного срока.

Михаил Романович Дьячек — Герой Социалистического Труда, чей вклад в строительство поселка также отмечен на самом высоком уровне.

Ветераны-первостроители — это люди самых разных профессий: строители, водители, учителя, медики, сотрудники правоохранительных органов. Все они трудились в Нерюнгринском районе с 1974 по 1982 год, в период официального строительства ЮЯТПК. Серебряный Бор и Нерюнгринская ГРЭС были построены благодаря самоотверженному труду тысяч людей, в тяжелейших бытовых и климатических условиях, в кратчайшие сроки.

Многие из ветеранов остаются рядом с нами, они пришли и на этот вечер.

Раиса Васильевна Лысенко — сегодня председатель Общественного совета поселка Серебряный Бор. Еще в далеком 1961 году, задолго до появления Серебряного Бора, она приехала жить в Чульман, а с 21 июня 1977 года живет в родном поселке. Более 25 лет работала директором базы, с 1993 года занималась поставкой рыбы в Нерюнгри, открывала магазины детских товаров. В 2015 году хотела оставить дела, но отдохнуть ей не дали: предложили возглавить базу строительных материалов для строительства нового жилья в поселке. Работала до 2022 года, с её участием в Серебряном Боре построено 11 новых многоквартирных домов. За эту работу её лично благодарил глава Якутии Айсен Николаев. Супруг был строителем дамбы на Нерюнгринской ГРЭС, ушел из жизни два года назад. Сейчас Раисе Васильевне 73 года, у нее три внука — 29 лет, 16 лет и 12 лет. 17 августа родилась правнучка. Жизнь продолжается!

Ларисе Михайловне Кисель, 1947 года рождения, скоро исполнится 80. В Серебряный Бор приехала с семьей 45 лет назад — в 1981 году, когда стройка была в самом разгаре. До этого работал экономистом на Донбассе. На работу долгое время брать не хотели, помог Михаил Дьячек. Работала кладовщиком, потом заведующей складом, на базе «Якутзолото» в соседнем Беркаките. В 90-е годы работала завскладом в колбасном цехе, птичницей в частном хозяйстве, кролиководом. Муж трудился экскаваторщиком на угольном разрезе, ушел из жизни в 2017 году. Двое сыновей, старший служил в Северном флоте. Младший работает с автомобилями. У Ларисы Михайловны пятеро внуков и четырех правнука. Хотя старший сын зовет в Калининград, уезжать из Серебряного Бора никуда не собирается.

Тамара Дмитриевна Каба живет в Серебряном Бору с 31 мая 1981 года. Приехали сюда с мужем и годовалым сыном. Работала машинистом крана Пионер-1, строила, в том числе общежития на улице Кравченко в городе Нерюнгри. Потом перешла в «Востокэнергомонтаж», также крановщицей. Собирала первый котел на строящейся Нерюнгринской ГРЭС. Потом трудилась в той же профессии на «Гидроэнергомонтаж». Крановщицей отработала более 20 лет. Муж ушел из жизни, сын сегодня служит в зоне СВО. Внучки – студентки, учатся в Хабаровске. Старшей внучке 24 года, младшая поступила в этом году на бюджет в Хабаровский университет.

Валерий Анатольевич Калёнов приехал в Серебряный Бор в декабре 1980 года. Через полгода приехала его супруга Ольга Николаевна. Валерий Анатольевич работал в «Гидромонтаж» прорабом. Строил здание для управления «Гидромонтажа», затем работал на НГРЭС слесарем, осуществляли монтаж конструкций углеподачи, армирование фундамента дымовой трубы, монтировали вагоноопрокидыватель. Затем работал начальником ремонтно-строительного участка на шахте «Денисовская». С его участием построено немало объектов, под его руководством строили храм в Беркаките. Принимал участие в строительстве спортивного комплекса «Горняк» в Нерюнгри. Имеет статус «Ветеран труда РС(Я).

Его супруга Ольга Николаевна Калёнова приехала в Серебряный Бор в мае 1981 года. Здесь получила 4 разряд маляра-штукатура. Строила дома в Серебряном Бору, работала в СМУ № 1, в ЖЭКе, принимала участие в строительстве пионерского лагеря в Налдах, в ремонте жилых квартир в Чульмане, объектов в Нерюнгри. С 1986 по 1989 работала крановой на мостовых козловых кранах в КСМиК. Затем перешла в торговую сферу. Работала в магазине «Хозяйственный» в Серебряном Бору, директором в нем были Галина Дмитриевна Жулёва, заместителем директора Елена Дмитриевна Петровская, она тоже до сих пор живет здесь в поселке. Затем Ольга Николаевна зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем, открыла два небольших магазина. А в 2014 году закрыла торговую деятельность и ушла на пенсию. Семья Каленовых прожили в Серебряном Бору более 45 лет, а в супружеской жизни уже 49 лет вместе. Воспитали двух дочерей, гордятся тремя внуками и правнучкой, которая в этом году пошла в первый класс.

Сегодня Серебряный Бор продолжает жить и развиваться. В поселке есть школа (носящая имя Алексея Новолодского), детский сад, одна из лучших в районе больниц, поликлиника, Дворец культуры, музыкальная школа и дом-интернат для детей-инвалидов.

«Жители Серебряного Бора — прекрасные люди, активные и неравнодушные. Они любят свой поселок, стараются его беречь и своим участием в жизни поселка продолжают дело тех, кто его строил.

Серебряный Бор — это не просто место жительства. Это живой памятник трудовому подвигу людей, которые в суровых условиях Севера создали энергетическую основу для всей Южной Якутии. Их имена навсегда вписаны в историю нашего региона, а их дело продолжает жить в каждом доме, в каждой школе, в каждой семье, которая сегодня называет Серебряный Бор своим домом» — подвел итоги праздничной встречи народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков.