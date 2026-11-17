В Ленском районе Якутии раскрыли подробности гибели пенсионера, утонувшего на УАЗе в реке Лене

В Ленском районе Республики Саха (Якутия) стали известны обстоятельства трагедии, унесшей жизнь 70-летнего местного жителя. Мужчина утонул вместе со своим автомобилем УАЗ 16 ноября на реке Лене в пяти километрах от села Нюя, рассказала порталу Улус.Медиа глава Нюйского наслега Галина Молоткова.

Как уточнили в местной администрации, в первоначальных сводках местом происшествия ошибочно назывался поселок Северная Нюя. На самом деле инцидент произошел днем, около 13:00 по местному времени, неподалеку от села Нюя. Погибший пенсионер направлялся туда из села Турукта. Сначала он вел машину вдоль береговой линии, но затем решил съехать непосредственно на речной лед.

По словам Галины Молотковой, погибший был опытным и осторожным водителем, в прошлом служил в органах внутренних дел. Впереди него на снегоходе «Буран» двигался племянник. Легкий снегоход благополучно миновал опасный участок, однако тяжелый внедорожник лед не выдержал. Машина мгновенно ушла под воду на глазах у родственника.

Очевидец сразу передал информацию о случившемся в администрацию наслега, откуда сигнал поступил в районную Службу спасения. Поисково-водолазные работы продолжались до позднего вечера — тело погибшего мужчины спасатели извлекли из воды около 23:00.

В экстренных службах региона напоминают, что в ноябре ледовый покров на реках Якутии еще не набрал безопасную толщину для проезда автотранспорта. Выезд на лед до официального открытия зимников и переправ категорически запрещен и смертельно опасен.