Избиение и похищение человека? Соседи вызвали полицию, но…

Ночь с 13 на 14 ноября в Якутске в 3 часа на пульт дежурной части полиции №1 поступил тревожный звонок: жители дома на улице Ильменской сообщили, что видели, как трое мужчин избивают человека, а потом насильно сажают его в машину и увозят.

Звучало это действительно жутко, поэтому следственно-оперативная группа выехала на место мгновенно. Полицейские сработали очень быстро: они буквально по горячим следам установили личности всех участников — ими оказались парни 23 и 24 лет. Их оперативно доставили в отдел для разбирательств, сообщила пресс-служба МУ МВД Якутское.

Выяснилось, что компания собралась выпить в квартире у одного из друзей. Один из гостей перебрал с алкоголем, начал буянить, громко кричать и вести себя неадекватно. Друзья, вместо того чтобы вызывать скорую или просто успокоить его, решили действовать радикально: вывели шумного товарища на улицу, усадили на заднее сиденье автомобиля и повезли домой, чтобы он проспался.

Соседи же, увидев со стороны грубое обращение и посадку в машину, приняли это за похищение или избиение и сразу вызвали полицию.

С молодыми людьми провели профилактическую беседу, объяснив, что такие «шутки» и шумные посиделки могут закончиться гораздо серьезнее. Теперь, надеемся, они будут знать, как правильно помогать перебравшим друзьям, не пугая при этом весь район.

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