Неожиданный поворот в карьере: Титулованный спортсмен назначен министром

Глава Якутии назначил Василия Егорова новым министром по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Соответствующий указ руководитель региона подписал в понедельник, сообщил в своем канале глава республики Айсен Николаев.

До назначения на руководящую должность в министерстве Егоров с сентября 2025 года работал тренером спортивной команды в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Якутии. Свою профессиональную деятельность он начинал в этом же учреждении на позиции спортсмена-инструктора.

Василий Егоров имеет два высших образования. Он успешно завершил обучение в Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта по направлению «физическая культура», а также получил диплом юриста в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова.

Новый глава ведомства широко известен в спортивном сообществе: он является Заслуженным мастером спорта РФ, пятикратным чемпионом России, двукратным чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира по боксу. Егоров также совмещает государственную деятельность с постом заместителя председателя Федерации бокса Республики Саха (Якутия).