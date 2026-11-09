Еще одно министерство нашло руководителя

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о назначении Сергея Кирова новым министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. Об этом сообщило региональное информационное агентство ЯСИА.

До нынешнего назначения Киров с января 2023 года занимал пост заместителя министра профильного ведомства. Свою деятельность в структуре министерства он продолжит теперь в качестве руководителя министерского портфеля.

Сергей Киров в 2013 году окончил Якутский институт водного транспорта — филиал Новосибирской государственной академии водного транспорта. Свою трудовую биографию он начинал в Жиганском районе водных путей и судоходства, где работал рулевым мотористом на теплоходах «Айсберг» и «Омолой».

Позднее Киров перешел в энергетическую отрасль региона. Он работал помощником механика и электрослесарем в ОАО «Сахаэнерго». С 2016 года его профессиональная деятельность была связана с системой ПАО «Якутскэнерго», где он прошел путь от электромонтера службы высоковольтных подстанций до начальника отдела интеллектуальных систем учета Якутского отделения филиала ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт».