Сегодня, 29 ноября, в России отмечают День рождения самой характерной, упрямой и обаятельной буквы нашего алфавита — буквы «Ё». О том, как две маленькие точки над строкой меняют смысл слов, судьбы документов и звучание речи, размышляет Анна Пшенникова — якутская писательница, драматург, детский поэт и журналист, финалист престижных всероссийских премий имени Корнея Чуковского, Фазиля Искандера и Владимира Арсеньева.

29 ноября россияне отметят очередной день рождения самой уникальной буквы русского алфавита — буквы Ё.

Что ж, Ё! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!

Думаете, я шучу? Нисколько! Удивительная, неповторимая, как будто бы необязательная и вместе с тем такая родная. Она придает любому тексту необъяснимую домашность. Используй её – и вот уже твой опус перестает быть скучным канцеляритом. Он наполняется осознанностью! В букве Ё мы видим ответственность автора за каждое написанное слово. Кропотливый выбор и уважение к богатому объему родного языка – всё в ней.

А давно ли мы пользуемся этой буквой? Литера родилась 29 ноября 1783 года и в этом году отмечает 243-й день рождения. Старушка, скажете вы? Нисколько! Ё является самой молодой буквой русского алфавита. «Но откуда такая точность в дате рождения?» —поинтересуется читатель. Ответим. В этот день на заседании Российской академии наук княгиня Екатерина Дашкова предложила заменить неудобное сочетание «іо» специальным знаком — буквой «е» с двумя точками сверху. Идею поддержали, в том числе Гавриил Державин, который вскоре стал использовать «ё» в письмах.

Судьба новорожденной складывалась драматично. Только в 1795 год, через 12 лет после официального утверждения, «ё» впервые появляется в печати. В книге Ивана Дмитриева «И мои безделки», первым напечатанным словом с новой буквой стало слово «всё».

В 1797 году Николай Карамзин активно использует «ё» в сборнике «Аониды» и специально поясняет, что «буква „е“ с двумя точками наверху заменяет „io“».

А в военном 1942-м в советских школах закрепили обязательное употребление «ё» (в частности, чтобы избегать путаницы в фамилиях и документах).

Так за что мы любим букву Ё? За ассоциации, конечно! Пожалуй, ни одна другая буква русского алфавита не рождает в нашем сознании такое количество ассоциативных рядов. Причем, в зависимости от возраста, пола и социального статуса говорящего,(а вместе с ним и слушающего), картинки, рожденные буквой Ё, могут быть самыми разными. А значит, она не просто седьмая буква алфавита, она – носитель культурного кода. И если хотите, наше достояние!

Безусловно, она самая эмоционально окрашенная буква. Сомневаетесь? Попробуйте в магазине или общественном транспорте негромко сказать: «Ё!». Все взгляды – не скучающие, а крайне заинтересованные – тут же устремятся на вас.

За уникальность и содержательность «глазастой» литере даже поставлен памятник. Да не один! Их в России пять. Первый из них стоит в Ульяновске, рядом с областной научной библиотекой. Идея памятника появилась в 1997 году к 200‑летию первого печатного употребления буквы. А сам памятник был открыт 3 ноября 2005 года. Автор— местный скульптор Александр Зинин. Почему памятник именно в Ульяновске? Дело в том, что город является родиной… нет-нет, не только Ленина, но еще и Николая Карамзина, который и популяризировал букву «ё». Памятник во всех смыслах весомый. Это двухметровая стела из красно‑серого гранита весом более 3 тонн, в центре которой разместилась наша буковка, гордо высеченная по форме той самой первой, которая когда-то появилась в карамзинском альманахе. Остальные расположены в Перми, Москве, на месте бывшего села Ёлкино в Ядринском районе Чувашии и в Челябинской области, где букве №7 посвящен целый храм.

Однако, несмотря на почести и высокое покровительство, споры вокруг буквы «ё» длятся два с половиной века. Два непримиримых лагеря имеют свои аргументы. Те, кто выступает за обязательное употребление, предостерегают: без «ё» слова могут читаться неверно, и это чревато двусмысленностью. Оцените смысловую разницу фраз: «Все здесь» и «Всё здесь». Видите! А сравните восклицания «Небо затянуло!» и «Нёбо затянуло!». И если бухгалтер в ответ на ваш вопрос о выплате премии к Новому году ответит «Ждите, узнаём» вы, явно, обрадуетесь больше, чем ответу «Ждите, узнаем».

Те, кто не прогуливал уроки русского языка в школе, конечно, помнят, что буква Ё имеет привилегию – на неё всегда падает ударение. Ну и, конечно, написание имен собственных, в которых содержится буква Ё, не терпит фривольностей. Иначе какой-нибудь слесарь Семёнович может запросто превратиться в пышногрудую Семенович. Пример шутливый, да. Но есть и вполне реальные ситуации. Так один из самых известных русских поэтов Афанасий Фет на самом деле имел фамилию Фёт. Она досталась ему от матери Шарлотты Фёт. Однако при печати первой книги точки над единственной фамильной гласной потерялись, и известность Афанасий Афанасьевич получил как Фет. То же случилось и со знаменитым математиком XIX века Пафнутием Чебышёвым, фамилия которого, пройдя через дебри рукописных документов, превратилась в «Че́бышев». Та же участь постигла знаменитого герцога Решильё и франко-русского подданного Жерара Депардьё.

А уж для детей в букварях и учебниках для иностранцев уникальная буква является обязательной, подмены тут недопустимы. На стороне Ё-заступников и лингвисты, например Владимир Лопатин, которые говорят нам: факультативность ведёт к снижению грамотности. Так что не ленитесь, ёлки зелёные!

Но противники продолжают спорить. Их доводы — неудобство при письме и наборе. Чтобы написать «ё», нужно сделать три отдельных движения (буква и две точки!), да ещё следи, чтобы точки легли симметрично. А на клавиатуре приходится долго держать клавишу «е». В общем, одни сложности, говорят Ё-оппоненты. И для пущей убедительности ссылаются на А.С.Пушкина, который, де, писал означенную букву без всяких точек сверху – и ничего! Все всё понимали.

Кстати, в прошлом буква Ё тоже бывала отвергнута, как нелюбимая падчерица. До знакомого нам символа, она печаталась как «іо», «ьо» и даже «ѣо». Когда букву ввели в новом облике, типографам пришлось отливать отдельные мудреные литеры — а это большие расходы. Редкую букву держали в отдельном ящике, и если она терялась, то отливать ее заново уже никто не хотел. К концу XIX века большинство газет и журналов печатало тексты через «е» — так было дешевле. «Ё» оставалась признаком качественных изданий: её стойко держали «толстые» журналы и академические издания. В ручном наборе точки над «ё» часто получались кривыми: то съезжали, то терялись, то сливались с соседними строками. А точки заглавной «Ё» нескромно расталкивали межстрочные интервалы и ломали аккуратную колонку текста. Наборщики по понятным причинам юную букву не жаловали.

В советское время седьмая буква алфавита тоже натерпелась. На печатных машинках клавиши «Ё» не было вовсе — её просто не предусмотрели. Так что вся канцелярская масса текстов XX века писалась через «е».

Зато в компьютерную эпоху проблемы Ё уменьшились. Конечно, она живет в наших клавиатурах обособленно, как Золушка на чердаке – в крайнем левом углу вне основного ряда. Поэтому пользователи редко её нажимают. Но есть у нее и защитники. В 2010-е инженеры Яндекса сделали проект «Ёфикатор» — алгоритм, который автоматически восстанавливает «ё» в текстах по контексту. Так что теперь за две точки, если нужно, сражаются высокие технологии.

Итак, буква с двумя шапочками, с днём рождения! Несмотря на многочисленные перипетии судьбы, ты продолжаешь свою яркую жизнь в русской письменной речи. Ты стала нематериальным наследием россиян. Пройдя через века, пережив языковые реформы, ты сумела сохранить свою уникальность и значимость, став настоящим символом русского языка.

А потому:

Даёшь букву Ё – самую едрЁную, весЁлую и, конечно, самую новогоднюю букву алфавита!

Об авторе: Анна Григорьевна Пшенникова — якутский писатель, драматург, детский поэт и профессиональный журналист, выпускница факультета журналистики ИГУ и ВГИКа (мастерская драматургии и кинорежиссуры). Член Союза журналистов РФ и Союза театральных деятелей РФ. Финалист и номинант крупных литературных премий — им. К. Чуковского, им. Ф. Искандера, им. В. К. Арсеньева «Дальний Восток» и им. П. П. Бажова. По ее пьесам и инсценировкам идут спектакли в Русском драматическом театре им. А. С. Пушкина (Якутск) и Театре актера и куклы (Нерюнгри).

Анна ПШЕННИКОВА

Фото: Sergey M R / Wikimedia Commons, лицензия CC BY-SA 4.0