Миллионные махинации: в Якутске задержали бизнесмена

В столице республики возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, работающего в сфере грузоперевозок. По версии следствия, коммерсант «оптимизировал» свои доходы и уклонился от уплаты налогов на сумму более 12,5 млн рублей. Сейчас по факту мошенничества проводится расследование.

Тревожная статистика: в авариях пострадали дети

В Якутске и Мирном зафиксировано два ДТП, жертвами которых стали несовершеннолетние. В больницы с травмами различной степени тяжести доставлены девочка 2013 года рождения и четырехлетний мальчик (2019 г.р.). К счастью, фатальных исходов в этих авариях удалось избежать.

Поддельные документы и пьяные за рулем

Сотрудники ГИБДД выявили сразу несколько грубых нарушений закона. В Ленском районе водитель попытался отделаться от инспекторов, предъявив поддельное водительское удостоверение. В Якутске всплыл факт использования фальшивого договора купли-продажи автомобиля. Кроме того, в городе за рулем в нетрезвом виде был пойман водитель, для которого это стало повторным нарушением. Всего за сутки стражи порядка задержали и отстранили от управления пятерых пьяных водителей.

Всего республике за сутки зарегистрированы 4 преступления, расследование по ним уголовных дел и проведение процессуальных проверок на контроле прокуратуры.

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