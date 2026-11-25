Транспортные полицейские предотвратили хищение 13 миллионов рублей у жительницы Якутии: предполагаемого курьера мошенников задержали в Иркутске

В дежурную часть Мирнинского ЛОП Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 56-летняя мать стала жертвой телефонных мошенников. Под воздействием злоумышленников женщина вылетела в Иркутск для передачи крупной суммы денежных средств неизвестным лицам.

Сотрудники группы уголовного розыска Мирнинского ЛОП совместно с коллегами незамедлительно организовали взаимодействие с коллегами из Иркутского линейного отдела полиции на воздушном транспорте. Оперативниками были установлены абонентские номера, с которых поступали звонки потерпевшей, а также организованы мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной схеме.

Для предотвращения передачи денежных средств по прибытии в аэропорту Иркутска женщину встретили сотрудники Иркутской транспортной полиции.

Сотрудники полиции, используя телефон потерпевшей, установили переписку с предполагаемой участницей мошеннической схемы. В ходе общения была достигнута договоренность о встрече для передачи денежных средств. В назначенном месте оперативники задержали 23-летнюю жительницу Московской области. По предварительным данным, девушка выполняла роль так называемого дроппера и должна была получить от потерпевшей 13 миллионов рублей для последующей передачи организаторам преступной схемы.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее 56-летняя женщина получила денежную выплату в размере 13 миллионов рублей в связи с гибелью сына в ходе специальной военной операции. Спустя некоторое время с ней связались неизвестные, которые, представившись сотрудниками ФСБ, сообщили, что полученные денежные средства якобы являются поддельными и их необходимо обменять в банковском учреждении города Иркутска.

На протяжении нескольких дней злоумышленники поддерживали телефонную связь с женщиной, убеждая ее в необходимости поездки и дальнейшей передачи денег для так называемой проверки, и обмена. При этом мошенники самостоятельно приобрели для потерпевшей авиабилеты бизнес-класса.

О происходящем дочь женщины сообщила в дежурную часть Мирнинского ЛОП Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, когда ее мать уже находилась на борту воздушного судна.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Денежные средства в полном объеме возвращены законной владелице. Расследование уголовного дела продолжается.