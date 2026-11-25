Интересные и, честно говоря, тревожные прогнозы от известной индийской астролога и прорицательницы Анурадхи Вермы. В своей стране она пользуется авторитетом, к ее прогнозам прислушиваются. Верма стала известной и в России, куда она регулярно приезжает, чтобы поделиться своими видениями будущего.

Так что же такого особенного индийская ведунья предрекает на 2027 год? Ирина Протасова подготовила для SAKHALIFE.RU разбор главных положений предсказаний Анурадхи Вермы для России и мира на 2027 год.

Пять затмений — редкое астрономическое явление

Начнем с того, что, по словам Вермы, 2027 год станет по-настоящему переломным для всего человечества. И причина этого кроется в небесных явлениях. Обычно в течение года происходит четыре затмения, но в 2027-м их будет целых пять

Анурадха Верма уверена, что именно эти пять затмений запустят процессы глобального переустройства мира. Это не просто красивая метафора — астролог говорит о реальных изменениях, которые затронут все сферы нашей жизни.



Мрачные прогнозы: эпидемии, дефицит воды и катаклизмы

А теперь перейдем к тому, что действительно может заставить задуматься. В своих последних заявлениях (октябрь-ноябрь 2026 года) Верма предупредила о серьезных испытаниях, которые ждут мир в 2027 году:

Вспышка неизвестной инфекции. Провидица говорит о новой эпидемии, природа которой пока не ясна. Это звучит довольно пугающе, особенно после недавнего мирового опыта с пандемиями. «Мир ждет новое инфекционное заражение, но только там, где есть море. Все придет со стороны моря», — предупреждает ясновидящая. Причина может быть и в химических загрязнениях, которые попадут в воду. Или пройдет какой-то вредоносный дождь», — рассказала Анурадха.

Провидица говорит о новой эпидемии, природа которой пока не ясна. Это звучит довольно пугающе, особенно после недавнего мирового опыта с пандемиями. «Мир ждет новое инфекционное заражение, но только там, где есть море. Все придет со стороны моря», — предупреждает ясновидящая. Причина может быть и в химических загрязнениях, которые попадут в воду. Или пройдет какой-то вредоносный дождь», — рассказала Анурадха. Острый дефицит питьевой воды. Проблема нехватки чистой воды станет одной из самых острых. Верма предупреждает, что это коснется многих регионов планеты.

Проблема нехватки чистой воды станет одной из самых острых. Верма предупреждает, что это коснется многих регионов планеты. Природные катаклизмы. Ожидаются мощные ураганы и землетрясения, которые принесут разрушения. Природа, похоже, решит «встряхнуть» нашу планету.

Ожидаются мощные ураганы и землетрясения, которые принесут разрушения. Природа, похоже, решит «встряхнуть» нашу планету. Глобальное переустройство. Эти события приведут к фундаментальным изменениям в устройстве человеческого общества.

А что ждет Россию?

Здесь прогнозы Анурадхи Вермы становятся еще интереснее, потому что они содержат как хорошие, так и плохие новости.

Хорошие новости:

В России, по словам Вермы, 2026 год станет последним годом напряженности. «Да, осенью ждите судьбоносных политических переговоров. Сначала их будет много, и каждый раз вы будете думать: «вот-вот». Но только в 2027-м году отношения с США укрепятся. Предполагаю, что санкции к концу 2027 года могут быть сняты с России», — предсказала Верма.

Она говорила, что южные регионы страны будут в безопасности от природных катаклизмов

Тревожные моменты:

Однако в более свежих прогнозах осенью 2026 года тон индийской предсказательницы становится более мрачным. Россия, по ее словам, столкнется с теми же угрозами, что и весь мир — новой инфекцией, дефицитом воды и природными катастрофами.

Интересно, что Верма считает, что по-настоящему теплых отношений между Россией и США так и не сложится даже к 2027 году. Геополитическая напряженность в мире сохранится.

Предупрежден — значит вооружен!

Конечно, стоит помнить, что Анурадха Верма — это астролог и прорицательница, а не ученый с дипломами и статистическими моделями. Ее прогнозы основаны на астрологических расчетах, положении звезд и затмений, а также на ее личных видениях

Многие относятся к таким предсказаниям скептически, и это их право. Но нельзя отрицать, что некоторые элементы ее прогнозов перекликаются с реальными проблемами, которые уже сейчас обсуждаются учеными и политиками: изменение климата, нехватка ресурсов, риск новых пандемий.

2027 год по версии Анурадхи Вермы обещает быть непростым. Пять затмений, новая эпидемия, дефицит воды и природные катаклизмы — звучит как сценарий постапокалиптического фильма. Но не стоит забывать, что это всего лишь прогноз, основанный на астрологии

Возможно, часть этих событий действительно произойдет, возможно — нет. Главное — не терять голову, сохранять здравый смысл и верить в лучшее. Ведь, как говорится, предупрежден — значит вооружен!

Мрачный прогноз на 2027 год для мира: знаменитая обложка The Economist