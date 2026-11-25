Ил Тумэн поддержал отмену «отрицательного трансферта» для муниципальных образований Якутии

25 ноября на XXI очередном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) народные депутаты Якутии рассмотрели и приняли законопроект в окончательном чтении «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) в сфере регулирования межбюджетных отношений», внесённый Правительством республики.

Законопроект разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, а также с учётом замечаний Счётной палаты Якутии.

Одним из ключевых положений законопроекта является отмена так называемого отрицательного трансферта, предусматривающего перечисление части средств из бюджетов муниципальных образований с высоким уровнем доходной обеспеченности в государственный бюджет республики.

Как отмечается в пояснительной записке, существующий механизм снижает заинтересованность муниципальных образований в увеличении собственных доходов и повышении качества администрирования поступлений в местные бюджеты. Предлагаемые изменения призваны создать дополнительные стимулы для развития доходного потенциала муниципалитетов. Инициатива подготовлена в том числе с учётом предложения Ленского района.

Согласно предварительным расчётам, отмена отрицательного трансферта позволит в 2027 году сохранить в бюджете Ленского района 183,5 млн рублей, Оймяконского улуса — 44,4 млн рублей. Общий объём выпадающих доходов государственного бюджета республики составит 227,8 млн рублей. Эти средства будут учтены при определении общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

Кроме того, законопроектом уточняются методики расчёта и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, порядок использования официальных статистических данных, расчёта доходного потенциала и фонда оплаты труда.

Предусматривается также закрепление права органов местного самоуправления оспаривать в судебном порядке предписания Министерства финансов республики при осуществлении переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений.

По результатам правовой и антикоррупционной экспертиз противоречий действующему законодательству и коррупциогенных факторов не выявлено.