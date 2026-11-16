До 1 декабря нужно заплатить налоги: кому придётся платить и что делать, если уведомление не пришло

нужно заплатить налоги

До окончания срока уплаты имущественных налогов осталось совсем немного времени. Россиянам необходимо рассчитаться с налоговой службой не позднее 1 декабря 2026 года. Причём отсутствие бумажной квитанции ещё не означает, что платить ничего не нужно. Рассказываем, как проверить начисления, где найти уведомление и что делать, если сумма кажется неправильной.

Какие налоги нужно оплатить до 1 декабря 2026 года

В этом году граждане оплачивают налоги, начисленные за 2025 год.

В налоговом уведомлении могут быть указаны:

Транспортный налог — за автомобили, мотоциклы, снегоходы и другие облагаемые налогом транспортные средства.

— за автомобили, мотоциклы, снегоходы и другие облагаемые налогом транспортные средства. Земельный налог — за земельные участки.

— за земельные участки. Налог на имущество физических лиц — за квартиры, дома, гаражи и другую облагаемую недвижимость.

— за квартиры, дома, гаражи и другую облагаемую недвижимость. НДФЛ — отдельные суммы налога на доходы, которые налоговая служба рассчитывает и включает в уведомление.

Срок уплаты по общему правилу — не позднее 1 декабря 2026 года включительно.

Это касается и жителей Республики Саха (Якутия).

Почему налоговое уведомление могло не прийти

Многие привыкли получать бумажные квитанции по почте. Однако сейчас налоговые уведомления всё чаще направляются в электронном виде.

Проверить документы можно:

В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. На портале «Госуслуги». При личном обращении в налоговую инспекцию.

С августа 2026 года действует обновлённый порядок направления налоговых уведомлений через «Госуслуги».

Бумажное уведомление может не направляться, например, если гражданин получает документы в электронном виде, полностью освобождён от налога благодаря льготе или общая сумма начислений составляет менее 300 рублей. Для последнего случая предусмотрены исключения.

Как проверить и оплатить налоги

Самый удобный способ — воспользоваться официальным сайтом Федеральной налоговой службы.

Откройте личный кабинет налогоплательщика, авторизуйтесь и проверьте сведения о начислениях.

Оплатить налоги можно через сервисы ФНС, «Госуслуги», банковские приложения и другие предусмотренные способы.

Перед оплатой убедитесь, что сумма и сведения о налогоплательщике указаны правильно.

Что делать, если налог начислили неправильно

Иногда в уведомлении обнаруживаются ошибки. Например, гражданину продолжают начислять транспортный налог за автомобиль, который уже продан, либо не учитывают положенную льготу.

В такой ситуации необходимо обратиться в ФНС с заявлением о проверке начислений.

Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, официальный сервис обращений или лично в инспекции.

Налоговая служба проверит сведения и при наличии оснований произведёт перерасчёт.

Что будет, если не заплатить до 1 декабря

Если налог не уплачен в установленный срок, со 2 декабря 2026 года на задолженность в общем случае начинают начисляться пени.

При дальнейшем непогашении долга налоговая служба может применять предусмотренные законодательством меры взыскания.

Поэтому лучше проверить начисления заранее, не дожидаясь последних дней ноября.

Куда обращаться за разъяснениями

Подробные сведения размещены на официальной странице ФНС России «Налоговое уведомление 2026 года».

Также можно обратиться в единый контакт-центр ФНС по телефону 8-800-222-22-22.

Главное: если у вас есть квартира, дом, земельный участок или автомобиль, проверьте налоговые начисления уже сейчас. Даже если бумажное уведомление не пришло, сведения могут находиться в электронном личном кабинете.

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