Выплату детских пособий за декабрь перенесут на конец года из-за новогодних каникул

График перечисления детских пособий в России изменится в связи с предстоящими новогодними праздниками. Поскольку стандартные расчетные дни в начале января 2027 года выпадают на длинные выходные, семьи с детьми смогут получить выплаты за декабрь 2026 года досрочно — до наступления Нового года.

По действующим правилам Социального фонда России (СФР), ежемесячные пособия на детей перечисляются за предыдущий месяц в единые выплатные дни: 3-го и 5-го числа, а средства по уходу за ребенком для работающих граждан — не позднее 8-го числа. Если расчетная дата совпадает с выходным или праздничным днем, деньги направляются получателям накануне.

В 2027 году все три даты — 3 января (воскресенье), 5 января (вторник) и 8 января (пятница) — приходятся на период официальных новогодних каникул, которые продлятся с 31 декабря по 10 января включительно. В связи с этим досрочное зачисление на банковские счета и карты «Мир» ожидается в конце декабря 2026 года (крайним рабочим днем перед праздниками станет 30 декабря). Точный график ведомство утвердит позднее, ориентируясь на практику прошлого года, когда декабрьские выплаты полностью закрыли до 30-го числа.

В досрочный декабрьский график попадут:

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

на детей до 17 лет и беременным женщинам; Пособие по уходу за ребенком до полутора лет (как для неработающих, так и для трудоустроенных родителей);

(как для неработающих, так и для трудоустроенных родителей); Ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего по призыву;

на ребенка военнослужащего по призыву; Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет.

В СФР обращают внимание на важный нюанс: при получении декабрьского пособия в конце декабря повторных перечислений за этот же период в январе 2027 года не будет. Следующая регулярная выплата — уже за январь (с учетом плановой индексации прожиточного минимума с 1 января) — поступит родителям по стандартному графику в феврале.

Для граждан, получающих социальные выплаты через «Почту России», порядок доставки останется прежним: почтальоны и отделения связи начнут выдавать средства в январе по обычному расписанию, с 3-го по 25-е число.