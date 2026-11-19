Пора за пополнением: Маткапитал берет новый рекорд
Размер материнского капитала в России в 2027 году впервые превысит 1 млн рублей
Размер материнского капитала в России в 2027 году после февральской индексации впервые преодолеет психологическую отметку в один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
По поручению главы государства выплата ежегодно корректируется с 1 февраля исходя из уровня фактической инфляции за предыдущий год. По предварительным расчетам ведомства, коэффициент индексации в 2027 году составит 6,8%.
После повышения размер сертификата на первого ребенка достигнет 778,5 тыс. рублей. Выплата при рождении второго ребенка превысит 1,028 млн рублей — на такую сумму смогут рассчитывать семьи, которые ранее не оформляли государственную поддержку на первенца.
Кроме того, в 2027 году вырастут и страховые выплаты для работающих родителей. По данным Минтруда, предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для трудоустроенных граждан превысит 95,5 тыс. рублей.
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