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Происшествия
05.07.2023
ЧП в Покровске: 4-летний ребенок выпал из окна 7 этажа!
Политика
05.07.2023
Владимир Федоров выдвинулся на выборы
Погода
06.07.2023
Самый позитивный прогноз: Сухой и умеренно теплый
Происшествия
05.07.2023
Выявлен факт несоответствия показателей безопасности в молоке «Молочный дождик»!
Гороскоп
06.07.2023
Ежедневный гороскоп: сегодня четверг 6 июля 2023
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Общество
05.07.2023
В Якутске торжественно открыли военно-спортивную игру «Таежный герой»
Официально
05.07.2023
Какие обязанности у владельцев домашних животных? С 24 июня в силе новые штрафы
Путешествия & Отдых
05.07.2023
Видеофакт: Амгинец склеил себе лодку из того, что было
Финансы
05.07.2023
Лояльность к экологии: баллы «Урожай» можно направить на защиту окружающей среды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.07.2023
0
347
Самый позитивный прогноз: Сухой и умеренно теплый
06.07.2023
0
555
Ежедневный гороскоп: сегодня четверг 6 июля 2023
05.07.2023
0
1026
Владимир Федоров выдвинулся на выборы
05.07.2023
0
499
В Якутске торжественно открыли военно-спортивную игру «Таежный герой»
05.07.2023
0
652
Какие обязанности у владельцев домашних животных? С 24 июня в силе новые штрафы
05.07.2023
0
848
Видеофакт: Амгинец склеил себе лодку из того, что было
05.07.2023
0
443
Лояльность к экологии: баллы «Урожай» можно направить на защиту окружающей среды
05.07.2023
0
1386
ЧП в Покровске: 4-летний ребенок выпал из окна 7 этажа!
05.07.2023
0
1162
Якутянка сдала в аренду свой пылесос и…
05.07.2023
0
887
В Якутске загорелся частный дом
05.07.2023
0
804
Уснул за рулем от усталости — машина перевернулась
05.07.2023
1
1196
Выявлен факт несоответствия показателей безопасности в молоке «Молочный дождик»!
05.07.2023
0
465
Будем вместе: VII Республиканский слёт приёмных родителей в Якутске
05.07.2023
0
494
РСХБ: Экотуризм принесет 120 млрд прибыли сельскому хозяйству
05.07.2023
0
610
Режиссер фильма «Джулуур – мас рестлинг» теперь снимет романтическую комедию
05.07.2023
0
729
Новая трасса и другие новинки Якутского Полумарафона 2023
05.07.2023
0
900
Проспект Ленина обновляют в соответствии с дизайн-кодом Якутска
05.07.2023
0
869
Где сейчас тренируются лучшие якутские спортсмены?
05.07.2023
0
1001
Когда и где можно собирать ягоды в Якутии?
05.07.2023
0
751
Лесные пожары полыхают в трех регионах Дальнего Востока — введут режим ЧС?
05.07.2023
0
684
Сегодня в Якутске два случая обрыва линий электропередач
05.07.2023
0
548
В июне в Якутии родилось 312 мальчиков и 327 девочек
05.07.2023
0
979
Ысыах в Москве пройдет в музее-заповеднике «Коломенское»
05.07.2023
0
919
Видеофакт: Медведь переплывает Амгу
05.07.2023
0
1317
С Бориса Григорьева из РФА-инвест все-таки взыщут растраченные миллионы
05.07.2023
0
1700
Неудержимая Екатерина: Девушка-жокей впервые одержала победу
05.07.2023
0
590
Путин заявил о росте экономических показателей выше прогнозов
05.07.2023
1
1348
Жара: Советы врача-кардиолога
05.07.2023
0
1077
Сахатранснефтегаз объявляет конкурс на вакансию
05.07.2023
0
1641
Пассажиру парома стало плохо
05.07.2023
0
821
Дорожники Якутии передали КамАЗы в зону СВО
05.07.2023
0
925
По улице Можайского в течение часа произошли три возгорания
05.07.2023
0
696
Команда Теплоэнергосервиса вошла в пятерку лучших игроков интеллектуального кубка
05.07.2023
0
733
Дети, пострадавшие от укусов собак, получат компенсации
05.07.2023
0
843
Куда жаловаться на завышенные счета ЖКХ
05.07.2023
0
780
Состоялось заседание совета ассоциации представительных органов муниципальных образований Якутии
05.07.2023
0
1772
Осторожно! На дороге лихачи
05.07.2023
0
1499
ЖДЯ приглашает на работу мужчин и женщин
05.07.2023
0
1577
Якутский «Антирак: поддержка выживших» вошел в ТОП-1000 идей России!
05.07.2023
0
1139
На территории Якутска ввели особый противопожарный режим: Что теперь под запретом
05.07.2023
0
1586
Народный фронт Якутии сделал контрольную закупку алкоголя
05.07.2023
0
1145
Началась проверка информации о загрязнении реки Большой Ыллымах
05.07.2023
0
1196
Как постройнеть без спорта: Аппаратные методы похудения
05.07.2023
0
965
Дом дружбы народов приглашает в АртАтриум
05.07.2023
0
1269
Внимание! Ожидается повышение уровня воды
05.07.2023
0
3080
Умница, красавица, стобалльница и медалистка
05.07.2023
0
1973
Заведущая детсадом в улусе уличена в коррупции
05.07.2023
0
1345
На автодороге «Умнас» дорожники приступили к укладке первого слоя асфальта
05.07.2023
0
950
Обстановка с природными пожарами в Якутии напряженная
05.07.2023
0
967
Планируют увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиры
05.07.2023
0
1180
Төрөөбүт дойдуга махтал уонна таптал…
05.07.2023
0
1136
Врачебная амбулатория получила машину
05.07.2023
0
1534
Сотрудники УФСИН отметили национальный праздник Ысыах
05.07.2023
0
1285
Энергетик ЗЭС вернулся из зоны СВО
05.07.2023
0
2291
Грядет самая большая бизнес-тусовка Якутии!
05.07.2023
0
2714
Преступление без срока: Убийцы задержаны спустя 27 лет
05.07.2023
0
1120
За сутки в Якутии обнаружили 13 лесных пожаров
05.07.2023
0
1057
АЛРОСА представила ежегодный отчет об устойчивом развитии
05.07.2023
0
2421
Сосед оказался мошенником
05.07.2023
0
2027
Гендиректор Якутскэнерго посетил отдалённые энергорайоны
05.07.2023
0
3445
Подробности о несостоявшейся «абсолютно реальной кандидатуре» на Ил Дархана от Тумусова
05.07.2023
0
3501
Евгений Григорьев на встрече с Владимиром Путиным
05.07.2023
0
2246
Партии и самовыдвиженцы нацелились на Ил Тумэн
05.07.2023
0
1800
Сегодня день рождения писательницы
05.07.2023
0
2484
Жара дает небольшую передышку
05.07.2023
0
3578
Ежедневный гороскоп: сегодня среда 5 июля 2023
04.07.2023
0
3766
Индексация пенсий в России: деньги уже заложены в бюджете
04.07.2023
1
4306
Лучший город на вечной мерзлоте
04.07.2023
0
2125
Из зоны газопровода «Сила Сибири» спасают редкие краснокнижные растения
04.07.2023
0
9202
Кому повысят зарплату на 18% с 1 января
04.07.2023
0
1764
У любителя выпить за рулем конфисковали УАЗ
04.07.2023
0
2609
Мэр Якутска: Я получил возможность выступить перед президентом РФ
Происшествия
05.07.2023
Пассажиру парома стало плохо
Спорт
05.07.2023
Неудержимая Екатерина: Девушка-жокей впервые одержала победу
Политика
05.07.2023
Подробности о несостоявшейся «абсолютно реальной кандидатуре» на Ил Дархана от Тумусова
Судебная хроника
05.07.2023
С Бориса Григорьева из РФА-инвест все-таки взыщут растраченные миллионы
Происшествия
05.07.2023
Осторожно! На дороге лихачи
Экономика
05.07.2023
Грядет самая большая бизнес-тусовка Якутии!
Происшествия
05.07.2023
Пассажиру парома стало плохо
Спорт
05.07.2023
Неудержимая Екатерина: Девушка-жокей впервые одержала победу
Политика
05.07.2023
Подробности о несостоявшейся «абсолютно реальной кандидатуре» на Ил Дархана от Тумусова
Судебная хроника
05.07.2023
С Бориса Григорьева из РФА-инвест все-таки взыщут растраченные миллионы
Происшествия
05.07.2023
Осторожно! На дороге лихачи
Экономика
05.07.2023
Грядет самая большая бизнес-тусовка Якутии!
Красота & Здоровье
05.07.2023
Якутский «Антирак: поддержка выживших» вошел в ТОП-1000 идей России!
Кинотеатр ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
Кинотеатр ЛЕНА
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
Кинотеатр CINEMA CENTER
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
Кинотеатр АЗИЯ
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
Кинотеатр Республика
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
Происшествия
05.07.2023
Якутянка сдала в аренду свой пылесос и…
Общество
05.07.2023
В Якутске торжественно открыли военно-спортивную игру «Таежный герой»
Официально
05.07.2023
Какие обязанности у владельцев домашних животных? С 24 июня в силе новые штрафы
Путешествия & Отдых
05.07.2023
Видеофакт: Амгинец склеил себе лодку из того, что было
Финансы
05.07.2023
Лояльность к экологии: баллы «Урожай» можно направить на защиту окружающей среды
Происшествия
05.07.2023
Якутянка сдала в аренду свой пылесос и…
Происшествия
05.07.2023
В Якутске загорелся частный дом
Происшествия
05.07.2023
Уснул за рулем от усталости — машина перевернулась
Общество
05.07.2023
Будем вместе: VII Республиканский слёт приёмных родителей в Якутске
Финансы
05.07.2023
РСХБ: Экотуризм принесет 120 млрд прибыли сельскому хозяйству
Культура
05.07.2023
Режиссер фильма «Джулуур – мас рестлинг» теперь снимет романтическую комедию
Спорт
05.07.2023
Новая трасса и другие новинки Якутского Полумарафона 2023
Якутск
05.07.2023
Проспект Ленина обновляют в соответствии с дизайн-кодом Якутска
Красота & Здоровье
05.07.2023
Якутский «Антирак: поддержка выживших» вошел в ТОП-1000 идей России!
Общество
03.07.2023
Порой позывной — это целая история из жизни
ТОП НОВОСТИ
02.07.2023
0
19136
С 1 июля трем категориям пенсионеров повысят пенсии
30.06.2023
6
15918
На открытии фирменного магазина «Саюри» в Якутске — Людмила Николаева, Майя Данилова
01.07.2023
0
12564
Якутянка под руководством инвестора из Гонконга вложила миллионы в криптовалюту и…
30.06.2023
0
12535
Федот Тумусов: У нас была кандидатура на выборы главы Якутии, но…
30.06.2023
0
12251
Несчастный случай во время выпускного
30.06.2023
0
11759
По факту трагедии в ресторане Орто дойду начались проверки
30.06.2023
0
11035
Озвучены имена стобалльников ЕГЭ по информатике
30.06.2023
3
10881
Фотофакт: genshi-пати в Старом городе. Что это?
01.07.2023
0
10504
Видеофакт: Перевернулся и взорвался автомобиль в Якутске😱
03.07.2023
1
10064
Облом амбиций Поскачина
Общество
03.07.2023
Порой позывной — это целая история из жизни
Происшествия
05.07.2023
В Якутске загорелся частный дом
Происшествия
05.07.2023
Уснул за рулем от усталости — машина перевернулась
Общество
05.07.2023
Будем вместе: VII Республиканский слёт приёмных родителей в Якутске
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