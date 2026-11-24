В Якутии отключение электричества при минус 40 может стать серьёзной проблемой. Особенно если от света зависит отопление частного дома. Рассказываем, что делать в первые минуты, как защитить трубы от замерзания и куда обращаться за помощью.

отключили свет в минус 40

Отключили свет в мороз: За окном минус 40, батареи начинают остывать, а в доме внезапно погас свет. Для жителей Якутии такая ситуация может стать серьёзным испытанием. Особенно если электричество необходимо для работы отопительного котла, циркуляционного насоса или системы водоснабжения.

В сильный мороз даже несколько часов без электроэнергии способны создать проблемы. Постепенно остывают помещения, возникает риск замерзания труб, перестаёт работать часть бытового оборудования. А если в доме находятся маленькие дети или пожилые люди, действовать необходимо особенно внимательно.

Что делать в первые минуты после отключения электричества? Как сохранить тепло без опасных способов обогрева? Куда звонить в Якутске и других населённых пунктах республики?

Разбираем пошаговый алгоритм действий с учётом рекомендаций МЧС России и энергетиков Якутии.

1. Первые 10 минут: выясните причину отключения

Главное правило — не паниковать и не пытаться самостоятельно ремонтировать электрооборудование.

Сначала определите масштаб проблемы.

Посмотрите, есть ли освещение в соседних домах, подъезде или на улице. Если свет пропал только в вашей квартире, возможно, сработал автоматический выключатель.

Что нужно сделать:

Выключите электроплиту, утюг, обогреватели и другие мощные приборы, которые могли остаться включёнными.

Проверьте, есть ли электричество у соседей.

Осмотрите квартирный электрощит, не прикасаясь к оголённым проводам.

Если сработал автомат, не включайте его многократно.

Сообщите об отключении в управляющую компанию, аварийную службу или электросетевую организацию.

Если автомат повторно отключается, чувствуется запах горелой изоляции, видны искры или дым, необходим электрик.

Не следует самостоятельно вскрывать распределительные щиты, ремонтировать вводной кабель или соединять оборванные провода.

МЧС России рекомендует при отключении электричества проверить масштаб аварии и отключить бытовую технику, чтобы снизить риск повреждений при восстановлении электроснабжения.

2. Как сохранить тепло в квартире, если отключили свет

В многоквартирном доме отсутствие электричества не обязательно означает прекращение центрального отопления. Однако при нарушении работы насосного оборудования или теплового пункта батареи могут начать остывать.

Если это произошло, необходимо замедлить потерю тепла.

Закройте окна и балконные двери. Проверьте, нет ли заметных щелей, через которые поступает холодный воздух.

Используйте плотные шторы. Они помогут уменьшить охлаждение возле окон, особенно если стеклопакеты недостаточно хорошо сохраняют тепло.

Соберитесь в одной комнате. Если квартира большая, для временного пребывания лучше выбрать наиболее тёплую комнату, расположенную подальше от холодных наружных стен.

Закройте двери в неиспользуемые помещения. Это позволит несколько уменьшить потери тепла в комнате, где находятся люди.

Оденьтесь многослойно. Термобельё, тёплые носки, кофта и дополнительные одеяла помогут сохранить тепло тела.

При этом нельзя наглухо перекрывать вентиляционные отверстия, особенно в помещениях с газовым оборудованием или действующими отопительными приборами.

Важно понимать: одеяла и шторы не заменяют отопление. Они лишь помогают замедлить охлаждение помещения.

3. Самая большая опасность для частного дома — замерзание системы отопления

В частных домах Якутии электричество нередко обеспечивает работу циркуляционных насосов, автоматики котлов и других элементов отопительной системы.

Даже если сам котёл использует газ, дизельное топливо или твёрдое топливо, отдельные узлы могут зависеть от электропитания.

При отключении света циркуляция теплоносителя иногда останавливается. Это может привести к перегреву некоторых котлов, неравномерному остыванию системы и, при длительном прекращении отопления, к замерзанию воды в трубах.

Особенно важно: если циркуляционный насос остановился, не пытайтесь самостоятельно запускать или разжигать котёл, которому для безопасной работы необходима принудительная циркуляция.

Что делать владельцу частного дома

Проверьте, работает ли отопительная система и есть ли резервное питание. Если котёл остановился, действуйте согласно инструкции производителя. Свяжитесь со специалистом, обслуживающим котельное оборудование. Контролируйте температуру в помещениях, особенно возле наружных стен и труб. Если отключение затягивается, выясните у специалиста, требуется ли консервация системы.

Не сливайте воду из отопления самостоятельно. Для некоторых систем это может создать дополнительные проблемы. Решение о сливе теплоносителя должно учитывать устройство котла, трубопроводов, наличие антифриза и другие технические особенности.

Если трубы уже замёрзли, нельзя отогревать их паяльной лампой, газовой горелкой или открытым пламенем.

4. Как не допустить замерзания водопровода

В сильный мороз особенно уязвимы трубы, проходящие через неотапливаемые помещения, подвалы, технические подполья и участки рядом с наружными стенами.

Когда вода замерзает, она увеличивается в объёме. Это может привести к повреждению труб и соединений.

Если в частном доме отключился электрический греющий кабель или насос, риск возрастает.

Чтобы уменьшить возможный ущерб, необходимо выяснить, насколько долго система может оставаться без обогрева.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать промёрзшие участки трубопровода под давлением.

Если существует реальная угроза замерзания водоснабжения, свяжитесь с обслуживающим специалистом. При необходимости он поможет безопасно перекрыть воду, сбросить давление и выполнить предусмотренные конструкцией меры защиты.

В многоквартирном доме не следует самостоятельно перекрывать общедомовые стояки, сливать воду из отопления или вмешиваться в инженерные коммуникации. Об этом необходимо сообщить управляющей организации.

5. Можно ли обогреть квартиру газовой плитой?

Нет. Использовать газовую плиту или духовку для отопления помещения нельзя.

Это одна из самых опасных ошибок при зимних авариях.

При использовании газовых приборов не по назначению возникает риск пожара, утечки газа и отравления угарным газом.

Угарный газ не имеет цвета и запаха. Человек может не заметить опасность вовремя.

МЧС России прямо предупреждает, что газовая плита не предназначена для обогрева жилого помещения.

Также нельзя использовать для отопления квартиры:

туристические газовые горелки;

мангалы и угольные жаровни;

бензиновые и дизельные генераторы;

самодельные печи и обогреватели;

автомобильный двигатель в закрытом гараже.

Особенно опасно оставлять любые приборы с открытым пламенем работающими во время сна.

Если появились головная боль, головокружение, тошнота или необычная слабость при использовании топливного оборудования, немедленно выйдите на свежий воздух и вызовите помощь по номеру 112 или 103.

6. Можно ли подключить бензогенератор

В частном доме резервный электрогенератор может обеспечить работу некоторых необходимых приборов, включая оборудование системы отопления.

Но только при правильной установке и эксплуатации.

Генератор с двигателем внутреннего сгорания должен работать исключительно на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от окон, дверей и вентиляционных отверстий.

Запрещается размещать работающий генератор в жилых комнатах, подвале, гараже, закрытой пристройке или на застеклённом балконе.

Даже при открытых воротах в гараже может накапливаться опасный угарный газ.

Подключать генератор к электропроводке дома через обычную розетку также нельзя. Это может привести к обратной подаче напряжения в сеть и создать смертельную опасность для электромонтёров.

Для питания домашней сети необходима правильно спроектированная схема резервного электроснабжения с устройствами переключения, установленными квалифицированным электриком.

При этом генератор должен соответствовать мощности подключаемого оборудования и условиям эксплуатации, включая экстремально низкие температуры.

7. Куда звонить, если отключили электричество в Якутии

Если свет пропал во всём доме или районе, необходимо сообщить об этом в аварийную службу.

Контакт-центр ПАО «Якутскэнерго»

8-800-100-22-05

На официальном сайте компании этот номер указан для связи с контакт-центром. Через него можно получить справочную информацию об ограничениях электроснабжения и порядке обращения.

Актуальные сведения также публикуются на официальном сайте ПАО «Якутскэнерго».

Для отдельных населённых пунктов, обслуживаемых другими сетевыми организациями, могут действовать собственные диспетчерские телефоны.

Если авария в многоквартирном доме

Обращайтесь в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или ТСЖ.

Телефон обычно указывается в платёжных документах, на информационном стенде в подъезде или в договоре управления.

Если возникла угроза жизни и здоровью

112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб.

По этому номеру следует обращаться, если люди оказались в опасности из-за сильного холода, произошло возгорание, обнаружены оборванные провода или возникла другая чрезвычайная ситуация.

Важно: номер 112 предназначен для экстренной помощи, а не для обычного уточнения сроков планового отключения.

8. Что делать семьям с детьми и пожилыми людьми

При отключении отопления в сильный мороз особенно внимательно необходимо следить за состоянием людей, которые хуже переносят охлаждение.

Это маленькие дети, пожилые люди, люди с ограниченной подвижностью и те, кто нуждается в электрическом медицинском оборудовании.

Если в доме начинает становиться холодно, не стоит ждать, пока температура упадёт до опасных значений.

Подготовьте тёплую одежду и обувь, необходимые лекарства, документы и заряженный телефон.

При наличии медицинского оборудования, работающего от сети, заранее выясните возможности резервного питания и порядок обращения за помощью. Если оборудование перестало работать и это угрожает жизни, немедленно звоните 112 или 103.

Если температура продолжает снижаться, необходимо организовать переезд в безопасное отапливаемое помещение — к родственникам, знакомым либо в официально организованный пункт временного размещения.

МЧС Якутии рекомендует при сильных морозах пользоваться ближайшими тёплыми помещениями и избегать длительного пребывания на холоде.

9. Что делать, если электричества нет несколько часов

При продолжительном отключении света важно регулярно оценивать ситуацию.

Следите за температурой внутри дома и состоянием отопительного оборудования. Поддерживайте связь с аварийными службами, но экономьте заряд телефона.

Если отключение затрагивает водоснабжение, заранее наберите питьевую воду в чистые ёмкости, пока она доступна.

Не открывайте без необходимости холодильник и морозильную камеру, чтобы продукты дольше сохраняли низкую температуру.

Используйте аккумуляторные фонари вместо свечей, особенно в помещениях с детьми.

Если есть возможность, заряжайте телефон от исправного пауэрбанка, предназначенного для таких условий.

Когда необходимо покинуть дом

Не существует универсального количества часов, после которого помещение обязательно становится опасным. Скорость охлаждения зависит от теплоизоляции здания, наружной температуры и работы отопления.

Но если внутри становится всё холоднее, резервного отопления нет, а сроки восстановления электричества неизвестны, лучше заранее договориться о переезде в тёплое место.

Не дожидайтесь переохлаждения, особенно если в доме находятся дети, пожилые люди или человек с ограниченными возможностями.

10. Что делать после восстановления электричества

Когда свет снова появился, не включайте сразу все мощные электроприборы.

Сначала убедитесь, что электроснабжение восстановилось устойчиво.

Затем проверьте работу отопительного оборудования, насосов и других жизненно важных систем.

Если котёл или водопровод успели промёрзнуть, нельзя просто включать их в обычном режиме без проверки.

Обратите внимание на возможные протечки, повреждения труб, посторонние звуки и ошибки на дисплеях оборудования.

При подозрении на неисправность вызовите специалиста.

Если отключение привело к повреждению имущества, зафиксируйте последствия фотографиями, сохраните документы и запросите сведения о причине и продолжительности аварии у соответствующей организации.

Что подготовить заранее на случай отключения света зимой

В условиях якутских морозов разумно держать дома небольшой аварийный запас.

Полезно заранее подготовить:

аккумуляторные фонари и запасные батарейки;

полностью заряженные пауэрбанки;

тёплую одежду и дополнительные одеяла;

запас питьевой воды;

продукты, которые не требуют приготовления;

необходимые лекарства и аптечку;

телефонные номера аварийных служб;

автономный радиоприёмник;

исправный автономный дымовой извещатель;

датчик угарного газа, если используется топливное отопительное оборудование.

Владельцам частных домов стоит заранее обсудить со специалистом, как будет работать отопительная система при отсутствии электричества.

В некоторых случаях необходимы источник бесперебойного питания, резервный генератор или другая предусмотренная проектом система аварийного электроснабжения.

Главный вывод

Отключение света зимой — всегда неприятность, но при минус 40 градусах оно может превратиться в серьёзную угрозу, особенно для частного дома с энергозависимым отоплением.

Главное — быстро выяснить причину аварии, сохранить тепло, проконтролировать отопительную систему и не применять опасные способы обогрева.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электросети, отогревать трубы открытым огнём или обогревать комнату газовой плитой.

Если ситуация становится опасной для людей, обращайтесь за экстренной помощью по номеру 112.

МЧС России — что делать при отключении электричества

Проверка масштабов аварии, отключение бытовых приборов, правила поведения при восстановлении питания.

Официальная памятка МЧС

МЧС Якутии — поведение при сильных морозах

Советы по защите от переохлаждения и поиску безопасного тёплого помещения.

Рекомендации МЧС Якутии

А приходилось ли вам оставаться без электричества в сильные якутские морозы? Как удалось сохранить тепло?

Поделитесь своим опытом в комментариях — практические советы могут пригодиться другим жителям республики.

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