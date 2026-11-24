Семь преступлений зарегистрировано в Якутии за минувшие сутки, в том числе убийство в Амгинском районе и крупные дистанционные мошенничества на сумму свыше 3,7 млн рублей.

Ход расследования уголовных дел и проведение процессуальных проверок взяты на контроль надзорным ведомством, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

В селе Эмиссы Амгинского улуса произошло убийство 66-летней местной жительницы. Правоохранительным органам уже удалось установить личность подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

В Якутске и Хангаласском районе следователи возбудили уголовные дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Жители поверили аферистам, действовавшим под предлогом выгодных «инвестиций» и «обмена валюты», и лишились в общей сложности более 3,7 млн рублей. Кроме того, в столице республики полицейские раскрыли угон автомобиля «Тойота Камри» — иномарку обнаружили, а подозреваемую в хищении машины установили. Также в Якутске выявлен факт использования водительского удостоверения с признаками подделки.

Крупный пожар с трагическими последствиями произошел в селе Кюсюр Булунского района: там загорелся двухэтажный 12-квартирный деревянный дом на улице Совхозной. Огонь повредил здание на площади 150 квадратных метров. После ликвидации возгорания в одной из квартир спасатели обнаружили тело 67-летнего мужчины. Установление точных причин и обстоятельств пожара контролирует районная прокуратура.

На дорогах республики за сутки смертельных ДТП не зафиксировано, однако инспекторы ГИБДД отстранили от управления 17 нетрезвых водителей.