На 35-м километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй» в Якутске 19 ноября прошли тактико-специальные учения. В тренировке приняли участие Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия), Служба спасения Республики Саха (Якутия), Минздрав, Минтранс, Госавтоинспекция и ФКУ Упрдор «Вилюй».

По легенде учений, в 11:00 на трассе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Сценарий предполагал одного погибшего, 13 травмированных, возгорание моторного отсека и транспортный коллапс.

Участники учения отработали деблокирование пострадавших, тушение возгорания, оказание первой помощи, эвакуацию раненых и др. Приоритетной задачей стала проверка готовности органов управления и сил РСЧС к совместным действиям в режиме «Чрезвычайная ситуация».