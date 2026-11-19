Число погибших при пожаре в жилом доме в Среднеколымске увеличилось до трех человек

Спасатели обнаружили тела еще двух человек при разборе завалов на месте пожара в двухэтажном четырехквартирном жилом доме в городе Среднеколымске Республики Саха (Якутия). Таким образом, число жертв возгорания возросло до трех, сообщили в экстренных службах региона.

Пожар в деревянном доме на улице Строительной, 18 произошел накануне, 18 ноября. В ходе тушения огня пожарные обнаружили в одной из квартир тело погибшего мужчины 1983 года рождения. Утром 19 ноября при проведении поисковых работ под обрушившимися конструкциями были найдены останки еще двух человек, их личности сейчас устанавливаются. Поисковые мероприятия на пепелище продолжаются.

Специалисты государственного пожарного надзора и правоохранительных органов устанавливают точную причину возгорания, виновных лиц и размер причиненного материального ущерба. Ход проверки находится на особом контроле прокуратуры Среднеколымского района.

В ведомстве отдельно отметили, что в сгоревшем доме не были установлены автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ). Спасатели напоминают жителям республики о необходимости оснащать жилые помещения такими датчиками: громкий звуковой сигнал устройства позволяет вовремя обнаружить задымление и спасти жизни людей при ночных возгораниях.