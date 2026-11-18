В Среднеколымске при пожаре полностью сгорел двухэтажный жилой дом

Прокуратура Республики Саха (Якутия) взяла на контроль установление причин возгорания жилого дома в городе Среднеколымске, а также соблюдение жилищных прав погорельцев. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сообщение о пожаре в двухэтажном четырехквартирном деревянном доме, расположенном на улице Строительной, 18, поступило 18 ноября. В результате происшествия строение было полностью уничтожено огнем.

На место инцидента для координации работы экстренных служб и оценки ситуации выезжал исполняющий обязанности прокурора Среднеколымского района. Ведомство проконтролирует ход процессуальной проверки по факту возгорания и обеспечение пострадавших жильцов необходимыми мерами поддержки и временным жильем.