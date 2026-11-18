В четверг мысли об отдыхе уже побеждают мысли о работе.

гороскоп 19 ноября

Предупреждение о Луне

Гороскоп 19 ноября 2026: 10, 11 лунный день. Растущая Луна. С 04:15 до 07:00 20 ноября по московскому времени избегайте покупок (за исключением продуктов питания и топлива). После этого Луна перейдет в знак Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вас ожидает энергичный день, особенно если речь идет о спорте, встречах с друзьями, соревнованиях и занятиях с детьми.

(Кстати, дух соперничества и желание быть первым могут проявиться даже в романтических отношениях.)

Между тем старайтесь проявлять дипломатичность, если возникнут споры о наследстве или совместных финансах.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня действуйте осторожно, поскольку партнеры, супруги и близкие друзья могут оказаться раздражительными или слишком агрессивными.

С вашей точки зрения может показаться, что кто-то буквально ищет повод для ссоры, особенно когда речь заходит о доме и семье.

Держитесь подальше от конфликтов! А лучше — бегите!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня классический день для споров на работе, поскольку отношения с начальством и другими влиятельными людьми могут быть довольно напряженными.

Кроме того, у вас может возникнуть ощущение, что вы вынуждены оправдываться или проходить какую-то проверку.

Разумеется, вам совсем не хочется оказаться в подобном положении.

Между тем окружающие обращают на вас внимание!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня непростой день для романтических отношений и общения с детьми.

(Обратите внимание: также существует повышенный риск случайных происшествий.)

Как только почувствуете, что ситуация превращается в борьбу характеров, постарайтесь найти решение, которое устроит обе стороны.

Не втягивайтесь в противостояние.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня возможны столкновения самолюбий с членами семьи или людьми, с которыми вы живете.

(Вам это нужно примерно так же, как рыбе велосипед.)

К счастью, прекрасная Венера находится в вашем Доме Общения, наделяя вас обаянием и дипломатичностью, необходимыми для того, чтобы сгладить острые углы и предотвратить конфликты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас может возникнуть искушение разговаривать с соседями, братьями, сестрами, родственниками и людьми из повседневного окружения слишком напористо.

Если почувствуете подобное желание, дважды подумайте!

Поскольку Луна сегодня находится в противоположном вашему знаке, ради сохранения мира вам придется идти навстречу окружающим больше, чем обычно.

Проявляйте тактичность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня могут быстро вспыхнуть споры о деньгах, поскольку окружающие настроены довольно агрессивно.

Из-за этого вы можете почувствовать необходимость защищать себя и свои интересы.

Подобная ситуация может возникнуть в общении с другом или участниками какой-либо группы.

Особенно вероятны разногласия, связанные с деньгами или принадлежащими вам вещами.

(Ничего хорошего.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня будьте осторожны с ощущением собственной правоты!

Солнце находится в вашем знаке и вступает в напряженное взаимодействие с огненным Марсом, делая вас энергичными и даже агрессивными.

Это может проявиться в нетерпении или раздражении по отношению к кому-нибудь.

Возможно, лучшим решением станет спорт или физическое соревнование, которое поможет выплеснуть накопившуюся энергию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Как хорошо, что прекрасная Венера сейчас находится в вашем Доме Дружбы, помогая сглаживать любые сложности в общении с друзьями и коллективами!

Это особенно кстати, поскольку в глубине души вас может что-то тревожить или вы можете испытывать несогласие с кем-нибудь.

Возможно, причина связана с новостями в средствах массовой информации.

Сохраняйте спокойствие!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня проявляйте терпение в общении с друзьями и различными группами людей, поскольку кто-то может вас раздражать.

Возможно, вам покажется, что человек действует слишком медленно или не выполняет обещанного так, как вам хотелось бы.

Не исключено и то, что рядом появится кто-то чрезмерно требовательный и сложный в общении.

Сохраняйте достоинство даже под давлением обстоятельств.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня будьте особенно осторожны в общении с влиятельными людьми — родителями, начальством, преподавателями, важными персонами и представителями полиции.

Не принимайте ничего как должное.

Будьте вежливы, ведь силу обычной учтивости никогда не стоит недооценивать.

Помните, что другие люди сегодня тоже могут чувствовать себя так, словно их испытывают на прочность.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поступите мудро и избегайте сегодня спорных тем, таких как политика, религия и расовые вопросы.

Подобные разговоры могут оказаться неприятными, агрессивными или даже привести к более серьезным последствиям.

Вам совершенно ни к чему подобные неприятности.

К счастью, Луна находится в вашем знаке, а это дает вам определенное преимущество перед окружающими.

Если у вас сегодня день рождения

Сегодня день рождения отмечает актер Адам Драйвер (1983) и фигуристка Евгения Медведева (1999).

Вы уверены в себе, динамичны, полны энтузиазма и жизненной энергии. Кроме того, вы проницательны и обладаете развитой интуицией.

Предстоящий год станет временем работы и созидания. Возможно, вам предстоит выстраивать новые структуры как во внешней жизни, так и внутри себя.

Сохраняйте организованность, чтобы добиться поставленных целей.

Для поддержания привычного образа жизни потребуется усердно трудиться.

Другие гороскопы

Ежедневный гороскоп на среду 18 ноября 2026 год

Ежедневный гороскоп на вторник 17 ноября 2026 года