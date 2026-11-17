«Ни раз» или «не раз»? Проверьте грамотность на четырёх фразах

Ловушки русского языка: какая фраза написана без единой ошибки?

Грамотная речь помогает точнее выражать мысли, избегать недоразумений и уверенно общаться — будь то рабочая переписка, разговор с друзьями или заполнение документов. Однако даже знакомые выражения порой вызывают сомнения: какую букву написать и сколько раз повторить согласную?

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила новое упражнение по русскому языку. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы замечаете ошибки в привычных фразах.

Задание: какая фраза написана без ошибок?

Внимательно прочитайте четыре варианта:

Ни раз доказано Дебит с кредитом Все движения выверенны Согласно заключению

Попробуйте определить, какая фраза написана без ошибок. Не торопитесь заглядывать в словарь: сначала доверимся собственным знаниям.

Есть ли среди вариантов фраза, которая выглядит правильной сразу? А может быть, какая-то заставила вас усомниться? Выберите ответ и переходите к разбору.

Ответ и разбор фраз

В задумке теста правильный ответ — «Согласно заключению». Предлог согласно употребляется с дательным падежом: согласно чему? Заключению.

1. «Ни раз доказано»

Если речь о том, что что-то доказано неоднократно, правильно писать «не раз доказано».

Например: Польза регулярных прогулок не раз доказана исследованиями.

Сочетание с частицей ни обычно употребляется в отрицательной конструкции: ни разу не доказано. В ней смысл уже противоположный: доказательств не было.

2. «Дебит с кредитом»

В привычном выражении правильно: «дебет с кредитом». Его употребляют, когда говорят о сведении счетов или, в переносном смысле, о подсчёте доходов и расходов.

Слово «дебит» тоже существует, но означает другое: например, объём воды или нефти, который источник даёт за определённое время. Поэтому в бухгалтерском выражении нужна буква е — дебет.

3. «Все движения выверенны»

Здесь всё зависит от смысла.

Если имеется в виду, что движения выверили, перед нами краткое страдательное причастие. В нём пишется одна н: Все движения выверены тренером.

Но если слово обозначает постоянное качество движений — их точность, продуманность, — его можно рассматривать как краткое прилагательное: Все движения выверенны и точны. В этом случае две н допустимы.

Поэтому без дополнительного контекста третий вариант нельзя однозначно назвать ошибочным. Чтобы в тесте был только один бесспорный ответ, фразу стоило бы уточнить.

4. «Согласно заключению»

Эта фраза написана правильно. После предлога «согласно» используется дательный падеж: согласно заключению, согласно приказу, согласно договору.

Словосочетание может быть частью предложения: Согласно заключению специалиста, оборудование исправно.

Интересный факт о слове «неделя»

Знаете ли вы, что слово «неделя» когда-то называло не весь семидневный период, а только день отдыха? Оно связано с сочетанием «не делать» — то есть не работать.

Позже в русском языке название распространилось на всю неделю, а последний её день получил имя «воскресенье». След прежнего значения сохранился, например, в болгарском языке: там слово неделя означает именно воскресенье.

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