Тест на грамотность: Какая фраза написана без ошибок?
Ловушки русского языка: какая фраза написана без единой ошибки?
Грамотная речь помогает точнее выражать мысли, избегать недоразумений и уверенно общаться — будь то рабочая переписка, разговор с друзьями или заполнение документов. Однако даже знакомые выражения порой вызывают сомнения: какую букву написать и сколько раз повторить согласную?
Автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила новое упражнение по русскому языку. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы замечаете ошибки в привычных фразах.
Задание: какая фраза написана без ошибок?
Внимательно прочитайте четыре варианта:
- Ни раз доказано
- Дебит с кредитом
- Все движения выверенны
- Согласно заключению
Попробуйте определить, какая фраза написана без ошибок. Не торопитесь заглядывать в словарь: сначала доверимся собственным знаниям.
Есть ли среди вариантов фраза, которая выглядит правильной сразу? А может быть, какая-то заставила вас усомниться? Выберите ответ и переходите к разбору.
Ответ и разбор фраз
В задумке теста правильный ответ — «Согласно заключению». Предлог согласно употребляется с дательным падежом: согласно чему? Заключению.
1. «Ни раз доказано»
Если речь о том, что что-то доказано неоднократно, правильно писать «не раз доказано».
Например: Польза регулярных прогулок не раз доказана исследованиями.
Сочетание с частицей ни обычно употребляется в отрицательной конструкции: ни разу не доказано. В ней смысл уже противоположный: доказательств не было.
2. «Дебит с кредитом»
В привычном выражении правильно: «дебет с кредитом». Его употребляют, когда говорят о сведении счетов или, в переносном смысле, о подсчёте доходов и расходов.
Слово «дебит» тоже существует, но означает другое: например, объём воды или нефти, который источник даёт за определённое время. Поэтому в бухгалтерском выражении нужна буква е — дебет.
3. «Все движения выверенны»
Здесь всё зависит от смысла.
Если имеется в виду, что движения выверили, перед нами краткое страдательное причастие. В нём пишется одна н: Все движения выверены тренером.
Но если слово обозначает постоянное качество движений — их точность, продуманность, — его можно рассматривать как краткое прилагательное: Все движения выверенны и точны. В этом случае две н допустимы.
Поэтому без дополнительного контекста третий вариант нельзя однозначно назвать ошибочным. Чтобы в тесте был только один бесспорный ответ, фразу стоило бы уточнить.
4. «Согласно заключению»
Эта фраза написана правильно. После предлога «согласно» используется дательный падеж: согласно заключению, согласно приказу, согласно договору.
Словосочетание может быть частью предложения: Согласно заключению специалиста, оборудование исправно.
Интересный факт о слове «неделя»
Знаете ли вы, что слово «неделя» когда-то называло не весь семидневный период, а только день отдыха? Оно связано с сочетанием «не делать» — то есть не работать.
Позже в русском языке название распространилось на всю неделю, а последний её день получил имя «воскресенье». След прежнего значения сохранился, например, в болгарском языке: там слово неделя означает именно воскресенье.
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