Тест на грамотность: Где нужно вставить букву Ь?
Плащ или плащь? Чертёж или чертёжь? Определите, где нужно вставить букву Ь.
Грамотная речь и безошибочное письмо — это не просто школьные требования, а настоящая визитная карточка образованного человека. В эпоху мессенджеров и социальных сетей мы пишем больше, чем когда-либо: деловые письма, посты, комментарии, резюме. И каждая орфографическая ошибка, словно пятно на белой рубашке, сразу бросается в глаза собеседнику. Особенно коварным «подводным камнем» русской орфографии считается мягкий знак на конце существительных после шипящих — здесь ошибаются даже люди с высшим образованием.
Автор SakhaLife Евдокия Сутакова решила устроить читателям настоящую проверку на прочность и составила новое упражнение по русскому языку, которое заставит задуматься даже тех, кто считает себя абсолютно грамотным.
Условие задания
Перед вами четыре словосочетания. В каждом из них на конце второго слова пропущена позиция, где, возможно, должна стоять буква Ь. Ваша задача — определить, где нужно вставить мягкий знак, а где он совершенно неуместен:
- Кожаный плащ_
- Раненый сыч_
- Грязная ветош_
- Чёткий чертёж_
Правила честного теста:
- Не пользуйтесь словарями, поисковиками и проверкой орфографии;
- Положитесь только на собственные знания и интуицию;
- Вспомните школьное правило о мягком знаке после шипящих на конце существительных.
Подсказка: присмотритесь к прилагательным в каждом словосочетании — они укажут вам верный путь к разгадке!
Попробуйте решить самостоятельно
Не спешите прокручивать страницу к ответам. Возьмите паузу в 30 секунд и проанализируйте каждое слово. Запомните: из четырех слов мягкий знак требуется только в одном случае! Так где нужно вставить букву Ь — в плащ, сыч, ветошь или чертёж?
Определились с ответом? Тогда переходим к разбору.
Правильные ответы с подробным разбором
1. Кожаный плащ — мягкий знак НЕ нужен.
Слово «плащ» — существительное мужского рода (он, мой плащ), второго склонения. Согласно правилу русского языка, после шипящих (ж, ч, ш, щ) на конце существительных мужского рода мягкий знак не пишется: нож, мяч, ключ, плащ, борщ.
2. Раненый сыч — мягкий знак НЕ нужен.
«Сыч» — это также существительное мужского рода второго склонения (он, этот сыч). Несмотря на то что слово оканчивается на шипящий «ч», мягкий знак здесь не ставится. Подобные слова: калач, кирпич (хотя в последнем «ч» не на конце — принцип тот же для мужского рода).
3. Грязная ветошь — мягкий знак НУЖЕН. ✅
Вот и верный ответ! «Ветошь» — существительное женского рода, третьего склонения (она, моя ветошь). Именно для таких слов действует правило: после шипящих на конце существительных женского рода пишется мягкий знак: ночь, мышь, рожь, печь, помощь, ветошь.
4. Чёткий чертёж — мягкий знак НЕ нужен.
«Чертёж» — существительное мужского рода (он, этот чертёж), а значит, мягкий знак после «ж» не пишется. Аналогичные примеры: нож, гараж, багаж, морж.
Как запомнить правило раз и навсегда?
Воспользуйтесь простым приемом: подставьте к слову местоимение «мой» или «моя»:
- мой плащ, мой сыч, мой чертёж — мужской род → Ь не пишем;
- моя ветошь — женский род → Ь пишем.
Если вы справились со всеми четырьмя словами — примите наши поздравления, ваша грамотность на высоте! А если где-то ошиблись, теперь это правило закрепится в памяти навсегда.
Интересный факт о русском слове
Кстати, слово «ветошь» из нашего теста имеет удивительную историю. Оно происходит от праславянского корня *větъ — «ветер», и изначально означало «ткань, треплющаяся на ветру». Позже так стали называть старые, изношенные тряпки, которые развевались на ветру при сушке или использовались для подметания.
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