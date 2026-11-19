Грамотность под вопросом: определите, где нужно вставить букву Ь в четырёх словах

Плащ или плащь? Чертёж или чертёжь? Определите, где нужно вставить букву Ь.

Грамотная речь и безошибочное письмо — это не просто школьные требования, а настоящая визитная карточка образованного человека. В эпоху мессенджеров и социальных сетей мы пишем больше, чем когда-либо: деловые письма, посты, комментарии, резюме. И каждая орфографическая ошибка, словно пятно на белой рубашке, сразу бросается в глаза собеседнику. Особенно коварным «подводным камнем» русской орфографии считается мягкий знак на конце существительных после шипящих — здесь ошибаются даже люди с высшим образованием.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова решила устроить читателям настоящую проверку на прочность и составила новое упражнение по русскому языку, которое заставит задуматься даже тех, кто считает себя абсолютно грамотным.

Условие задания

Перед вами четыре словосочетания. В каждом из них на конце второго слова пропущена позиция, где, возможно, должна стоять буква Ь. Ваша задача — определить, где нужно вставить мягкий знак, а где он совершенно неуместен:

Кожаный плащ_ Раненый сыч_ Грязная ветош_ Чёткий чертёж_

Правила честного теста:

Не пользуйтесь словарями, поисковиками и проверкой орфографии;

Положитесь только на собственные знания и интуицию;

Вспомните школьное правило о мягком знаке после шипящих на конце существительных.

Подсказка: присмотритесь к прилагательным в каждом словосочетании — они укажут вам верный путь к разгадке!

Попробуйте решить самостоятельно

Не спешите прокручивать страницу к ответам. Возьмите паузу в 30 секунд и проанализируйте каждое слово. Запомните: из четырех слов мягкий знак требуется только в одном случае! Так где нужно вставить букву Ь — в плащ, сыч, ветошь или чертёж?

Определились с ответом? Тогда переходим к разбору.

Правильные ответы с подробным разбором

1. Кожаный плащ — мягкий знак НЕ нужен.

Слово «плащ» — существительное мужского рода (он, мой плащ), второго склонения. Согласно правилу русского языка, после шипящих (ж, ч, ш, щ) на конце существительных мужского рода мягкий знак не пишется: нож, мяч, ключ, плащ, борщ.

2. Раненый сыч — мягкий знак НЕ нужен.

«Сыч» — это также существительное мужского рода второго склонения (он, этот сыч). Несмотря на то что слово оканчивается на шипящий «ч», мягкий знак здесь не ставится. Подобные слова: калач, кирпич (хотя в последнем «ч» не на конце — принцип тот же для мужского рода).

3. Грязная ветошь — мягкий знак НУЖЕН. ✅

Вот и верный ответ! «Ветошь» — существительное женского рода, третьего склонения (она, моя ветошь). Именно для таких слов действует правило: после шипящих на конце существительных женского рода пишется мягкий знак: ночь, мышь, рожь, печь, помощь, ветошь.

4. Чёткий чертёж — мягкий знак НЕ нужен.

«Чертёж» — существительное мужского рода (он, этот чертёж), а значит, мягкий знак после «ж» не пишется. Аналогичные примеры: нож, гараж, багаж, морж.

Как запомнить правило раз и навсегда?

Воспользуйтесь простым приемом: подставьте к слову местоимение «мой» или «моя»:

мой плащ, мой сыч, мой чертёж — мужской род → Ь не пишем;

плащ, сыч, чертёж — мужской род → Ь не пишем; моя ветошь — женский род → Ь пишем.

Если вы справились со всеми четырьмя словами — примите наши поздравления, ваша грамотность на высоте! А если где-то ошиблись, теперь это правило закрепится в памяти навсегда.

Интересный факт о русском слове

Кстати, слово «ветошь» из нашего теста имеет удивительную историю. Оно происходит от праславянского корня *větъ — «ветер», и изначально означало «ткань, треплющаяся на ветру». Позже так стали называть старые, изношенные тряпки, которые развевались на ветру при сушке или использовались для подметания.

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