Найдите 12 спрятанных часов в старинной библиотеке: справитесь за 40 секунд?
Найдите 12 часов спрятанных на картине художника Санни Костина. На первый взгляд перед вами обычная старинная библиотека: высокие книжные шкафы, массивный письменный стол, уютное кресло и мягкий свет настольной лампы. Но в этой комнате есть одна необычная тайна.
Среди книг, мебели и старинных предметов спрятаны ровно 12 часов. Некоторые вы заметите сразу, а другие придётся поискать.
Сможете найти все часы всего за 40 секунд?
Проверьте свою внимательность
Посмотрите на изображение и запустите секундомер.
Ваша задача — найти 12 часов разного вида: настенные, настольные, карманные и наручные. Все они спрятаны среди предметов интерьера.
Не торопитесь увеличивать картинку. Попробуйте сначала справиться самостоятельно.
Время пошло!
Сколько часов вам удалось найти?
От 1 до 3 часов — спокойный наблюдатель
Вы заметили самые очевидные детали, а остальное пока осталось загадкой.
Возможно, вам понравилась общая атмосфера библиотеки и взгляд не сразу переключился на поиск мелких предметов.
Попробуйте ещё раз внимательно изучить книжные полки.
От 4 до 6 часов — любознательный исследователь
Вы уже нашли немало спрятанных предметов!
В этой игровой интерпретации ваш результат напоминает человека, который любит постепенно раскрывать секреты и замечать необычное в привычных вещах.
От 7 до 9 часов — внимательный сыщик
Отличный результат! Большая часть часов уже обнаружена.
Попробуйте проверить края изображения, пространство возле кресла и небольшие предметы на столе.
От 10 до 11 часов — настоящий мастер загадок
Вы почти у цели! Осталось найти всего один или два предмета.
Возможно, последние часы спрятаны там, где вы меньше всего ожидаете их увидеть.
Все 12 часов — хранитель времени
Поздравляем! Вы полностью разгадали визуальную загадку.
Особенно впечатляет, если вам удалось сделать это за 40 секунд.
Впрочем, количество найденных предметов не является научным показателем интеллекта или внимательности: это просто увлекательная игра.
А где спрятаны все часы?
После прохождения теста сравните свой результат с картинкой-подсказкой, на которой все 12 часов обведены красными кругами.
Поделитесь результатом!
Сколько часов вы нашли с первой попытки — 3, 6, 9 или все 12?
Напишите в комментариях и отправьте загадку друзьям. Посмотрим, кому удастся быстрее всех раскрыть тайну старинной библиотеки!
Тест предназначен исключительно для развлечения. Его результаты не являются психологической диагностикой.
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