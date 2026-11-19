Тема — слитное и раздельное написание НЕ.

тест на грамотность НЕ слитно или раздельно

Вы уверены, что правильно пишете частицу НЕ? Казалось бы, школьное правило знакомо каждому. Но стоит встретить слова «незнакомый», «не был» или «несмотря», как появляются сомнения.

Некоторые сочетания пишутся слитно, другие — раздельно. И даже взрослые, грамотные люди иногда допускают ошибки.

Предлагаем пройти небольшой тест по русскому языку. Всего пять заданий, которые помогут проверить вашу внимательность и вспомнить школьные правила.

Сможете правильно ответить на все пять вопросов без подсказок?

Тест: слитно или раздельно?

Перед вами пять предложений. Определите, как правильно написать НЕ в каждом случае.

1. Это был (не)знакомый мне человек.

2. Я (не)был вчера на работе.

3. Он говорил (не)громко, а тихо.

4. Мы продолжили прогулку, (не)смотря на дождь.

5. Мне (не)чего сказать по этому поводу.

Не торопитесь смотреть ответы! Попробуйте сначала самостоятельно определить правильное написание.

Правильные ответы

1. Незнакомый — слитно.

В предложении «Это был незнакомый мне человек» прилагательное пишется слитно, поскольку нет противопоставления с союзом «а» и других условий для раздельного написания. Слово можно заменить близким по смыслу: «чужой».

2. Не был — раздельно.

Частица НЕ с глаголами обычно пишется раздельно. Например: «не знал», «не хотел», «не видел», «не был».

3. Не громко, а тихо — раздельно.

Здесь есть противопоставление с союзом «а». Поэтому НЕ с наречием пишется раздельно.

4. Несмотря на дождь — слитно.

В данном предложении «несмотря на» — составной предлог со значением уступки. Его можно заменить выражением «вопреки дождю».

Важно не путать его с деепричастием «не смотря», которое пишется раздельно: «Он шёл, не смотря по сторонам».

5. Нечего сказать — слитно.

Отрицательное местоимение «нечего» пишется слитно, если между НЕ и местоимением нет предлога.

Как быстро запомнить правила?

Частица НЕ пишется по-разному в зависимости от части речи и смысла предложения.

С глаголами НЕ обычно пишется раздельно: «не читал», «не пришёл», «не думал».

С прилагательными и наречиями на -о написание зависит от контекста. Например, «негромкий голос», но «не громкий, а тихий голос».

С отрицательными местоимениями НЕ пишется слитно, если между частицей и местоимением нет предлога: «некого», «нечего». При наличии предлога написание раздельное: «не у кого», «не с чем».

Особое внимание стоит уделить сочетаниям «несмотря на» и «не смотря». В первом случае речь идёт о предлоге, во втором — о деепричастии с частицей НЕ.

Какой у вас результат?

5 правильных ответов. Отлично! Вы уверенно справились с тестом и хорошо помните правила русского языка.

4 правильных ответа. Очень хороший результат. Возможно, одно из исключений заставило вас задуматься.

3 правильных ответа. Неплохо! Но некоторые правила стоит повторить.

0–2 правильных ответа. Есть повод освежить школьные знания. Даже небольшая практика помогает повысить грамотность.

Почему такие ошибки встречаются часто?

Русский язык требует внимания не только к буквам, но и к смыслу предложения. Одно и то же сочетание может писаться по-разному в зависимости от контекста.

Поэтому важно не просто запоминать отдельные слова, а понимать, почему в одном случае НЕ пишется слитно, а в другом — раздельно.

А теперь признавайтесь: сколько правильных ответов получилось у вас?

Напишите свой результат в комментариях — 5 из 5 или пришлось вспомнить школьные уроки?

Другие тесты

Тест на грамотность: Слитно, раздельно или через дефис?

Тест на грамотность: «-ТСЯ» или «-ТЬСЯ»? Проверьте себя — сможете ответить на все 10 вопросов без ошибок?

Тест на грамотность: Ъ или Ь? Проверьте, помните ли вы правило о разделительных знаках