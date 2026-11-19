Верховный суд Якутии оставил в силе приговор экс-главе Чульман по делу о халатности, повлёкшей гибель ребёнка

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении экс- главы п. Чульман Сталика Дерягина, обвиняемого в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Судом установлено, что экс-глава, занимая должность с сентября 2021 года и являясь должностным лицом, ненадлежаще исполнял обязанности, что повлекло существенное нарушение прав граждан и по неосторожности смерть человека.

Согласно ФЗ № 498-ФЗ органы местного самоуправления обязаны создавать условия для снижения риска причинения безнадзорными животными вреда жизни и здоровью граждан, проводить мониторинг их популяции, принимать меры по выявлению и отлову, обеспечивать незамедлительное реагирование специализированных организаций на обращения.

Бездействие привело к бесконтрольному росту численности безнадзорных собак и нападениям на жителей:

— 9 июня 2024 стая собак напала на мальчика 2010 г.р. у дома № 44 по ул. Трудовая причинив укус — ссадину голени (без вреда здоровью) и чувство страха;

— 24 августа 2024 около магазина «Мечта» стая животных без владельцев, состоящая из не менее 9 особей собак, напала на малолетнюю девочку 2016 г.р., причинив ей путем укуса ягодичной области физическую боль и чувство страха за свою жизнь и здоровье;

— в сентябре 2024 возле подъезда № 4 дома № 11 по ул. Первомайская, стая животных без владельцев, состоящая из не менее 5 особей собак, напала на малолетнюю девочку 2016 г.р., причинив ей в результате нападения чувство страха за свою жизнь и здоровье;

— 7 октября 2024 года у дома № 12 по ул. Строительная стая (не менее 8 собак) напала на малолетнюю девочку, 2012 г. р., причинив ей множественные рвано-укушенные и укушенные раны. 9 октября 2024 года девочка скончалась в медучреждении от ран головы, шеи, грудной клетки и конечностей, осложнившихся полиорганной недостаточностью и травматическим шоком.

Бездействие главы повлекло по неосторожности смерть ребёнка и существенное нарушение гарантированных Конституцией РФ (ст. 2, 20, 22, 38, 45) прав на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность.

В суде экс-глава вину не признал.

В суде первой инстанции в ходе рассмотрения уголовного дела дали показания потерпевшие, законные представители несовершеннолетнего и малолетней потерпевших, а также допрошены специалисты и более 50 свидетелей.

Доводы защиты об отсутствии финансирования суд отклонил: исполнение органами местного самоуправления установленных законом полномочий, включая переданные, не зависит от наличия денежных средств, а часть обязанностей в сфере безнадзорных животных расходов не требовала вовсе.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, возраст, состояние здоровья, почётные знаки, медали, звания, благодарности, помощь потерпевшей стороне. Отягчающих не установлено.

Нерюнгринский городской суд признал экс-главу виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ и назначил 2 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в органах местного самоуправления на 2 года. Кроме того возложены определенные обязанности. Арест, наложенный на имущество осужденного, суд сохранил до разрешения гражданского иска.

Приговор был обжалован.

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел основания для вмешательства в судебный акт и оставил приговор суда первой инстанции без изменения.