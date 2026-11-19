Верховный суд Якутии оставил без изменений приговор Александру Степанову, известному как Кошмар

Верховный суд Республики Саха (Якутия) отклонил апелляционную жалобу защиты на приговор жителю Якутска Александру Степанову, известному в регионе под прозвищем Кошмар. Назначенное ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии особого режима осталось в силе, сообщил изданию «Эхо столицы» адвокат осужденного Анатолий Аюров.

«Мой клиент участвовал в заседании по видео-конференц-связи, поэтому у меня не было возможности обсудить с ним решение суда. Но думаю, он, как и я, с ним не согласен. У нас имелись все правовые основания для изменения приговора, поэтому будем обжаловать его дальше. Надеемся, что в Девятом суде на рассмотрение не будет влиять общественное мнение, как это происходит сейчас в Якутске», — заявил адвокат.

По словам защитника, судебная коллегия внесла лишь незначительные технические корректировки по одному из эпизодов уголовного дела, однако общий срок лишения свободы оставила прежним. В него зачтут более полутора лет, которые Степанов уже провел в следственном изоляторе. Сам осужденный принимал участие в заседании по системе видео-конференц-связи.

Защита намерена добиваться пересмотра дела в Девятом кассационном суде общей юрисдикции во Владивостоке. Анатолий Аюров выразил мнение, что в Якутске на судебный процесс оказывает давление общественный резонанс, тогда как кассационная инстанция в другом регионе сможет рассмотреть жалобу более объективно.

Ранее суд первой инстанции признал Александра Степанова виновным в серии преступлений, среди которых умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, неправомерное завладение автомобилем (угон), хулиганство и незаконное хранение огнестрельного оружия. Помимо этого, в начале ноября в суд поступило еще одно уголовное дело в отношении Степанова, связанное с резонансными эпизодами избиения посетителей в ночных клубах Якутска.