В Амгинском районе направлено в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам

Прокуратура Амгинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего мужчины. Он обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 июля 2026 года, обвиняемый находясь в местности «Кельбе» с. Болугур, в результате ссоры возникшей в ходе употребления алкоголя, нанес ножом два удара в грудную клетку своего знакомого, причинив тяжкий вред здоровью.

Далее вступив в конфликт с другим мужчиной, который пытался скрыться, обвиняемый, догнав его и угрожая убийством, произвел в него из ружья марки «ИЖ-43» выстрел, причинив огнестрельное дробовое ранение ноги с раздроблением костей. В результате полученных травм потерпевшему была проведена ампутация конечности.

Уголовное дело, расследованное Заречным МСО СУ СК России по РС(Я), направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Мужчина содержится под стражей, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.