Бомба в ресторане «Муус Хайа»: пьяная шутка посетителя

Пьяный посетитель ресторана в Якутске «заминировал» заведение и получил от суда 3 года строгого режима

История произошла 21 декабря 2025 года. В обеденное время в ресторан «Муус Хайа» зашел 50-летний мужчина, который был явно нетрезв. Его целью была покупка алкоголя, но вместо этого он решил похулиганить.

Подойдя к администратору, мужчина спокойно заявил, что в здании заложена бомба, и потребовал эвакуировать людей. Разумеется, никакой бомбы не было — это была обычная ложь из вредности и пренебрежения к правилам.

На место немедленно прибыла целая армия силовиков: оперативники полиции, спецназ ОМОН и саперы. Заведение оцепили, людей вывели, начались масштабные поиски взрывчатки. К счастью, ничего опасного не нашли, но последствия были серьезными: работа экстренных служб была парализована; Ресторан понес убытки более чем на 13 тысяч рублей из-за простоя и эвакуации.

На суде мужчина во всем признался. Он объяснил, что просто хотел создать панику и вывести людей. Суд учел, что он раскаялся и имеет проблемы со здоровьем, но также вспомнил, что это не первое его нарушение закона.

В итоге судья не стал смягчать наказание и отправил «бомбиста» в колонию строгого режима на 3 года. Его действия квалифицировали как заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений.

Приговор пока не вступил в окончательную силу — у сторон есть время на обжалование, если они захотят, сообщает пресс-служба Якутского горсуда.

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