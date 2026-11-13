Рано радовался: Суд отменил оправдательный приговор экс-главе поселка

Верховный суд Якутии отменил оправдательный приговор экс-главе поселка Усть-Нера по трем статьям УК РФ

Апелляционная инстанция Верховного суда Республики Саха (Якутия) частично отменила оправдательный приговор в отношении бывшего главы муниципального образования «Поселок Усть-Нера» Оймяконского района. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее, 14 сентября 2026 года, Томпонский районный суд полностью оправдал экс-чиновника. Следствие инкриминировало ему целый ряд должностных, экономических и экологических правонарушений, совершенных с использованием служебного положения. В обвинительном заключении фигурировали статьи о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ).

Судебная коллегия, изучив материалы дела и доводы апелляционного представления прокуратуры, сочла оправдание преждевременным по трем эпизодам. Приговор отменили в части оправдания по следующим статьям Уголовного кодекса РФ:

ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере);

(присвоение или растрата в особо крупном размере); ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления);

(злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления); п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

В этой части дело вернули в Томпонский районный суд для нового разбирательства в ином составе судей. В остальной части оправдательный приговор вступил в законную силу.

Избранная ранее в отношении бывшего главы поселка мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменений.