Горный исправник: Власть и закон на золотых приисках Якутии

Якутская тайга, XIX век. На Ленских приисках, дававших почти половину золота империи, за порядком следил горный исправник. Он утверждал цены на муку, выдавал тёплую одежду рабочим и ловил беглых. Но содержали его не столько казна, сколько сами золотопромышленники… Уникальную тему снова раскрывает для нас научный сотрудник Академии наук Якутии Максим Алексеев.

Представьте себе якутскую тайгу второй половины XIX века: глухие места, ни городов, ни связи, а на речках кипит работа – тысячи людей добывают золото. Кто следил за тем, чтобы не было обмана и произвола, чтобы в лавках не завышали цены, спирт привозили только по разрешению, а рабочие не оставались без медицинской помощи? Эту задачу решал особый чиновник – горный исправник. На основе архивных документов историки восстановили, как работала эта своеобразная «полиция золотой лихорадки».

История Ленских приисков началась в 1843 году, когда иркутский купец Константин Трапезников обнаружил золото у речки Хомолхо. Развитие шло стремительно: если в 1844 году добыли всего 0,38 пуда золота, то к 1877 году показатель вырос до 982 пудов. В итоге на Лене добывали почти половину всего золота Российской империи.

Вместе с ростом добычи стремительно увеличивалось и число рабочих: в 1879 году на приисках трудилось около 10 000 человек, а к концу XIX века – более 20 000. Такие масштабы требовали строгого контроля. Так появилась необходимость в особом представителе власти – горном исправнике, который фактически становился главным администратором на приисковых территориях.

Многоликая должность: полицейский, инспектор и экономист в одном лице

Институт горных исправников зародился ещё в 1806 году, а его полномочия были чётко закреплены в Горном уставе 1857 года. Формально исправник назначался губернатором и подчинялся Якутскому областному правлению, но на практике в условиях удалённой тайги он обладал огромной властью.

В круг обязанностей горного исправника входило сразу несколько направлений:

Полицейский контроль. Вместе с казачьими отрядами исправник обеспечивал порядок: ловил беглых, охранял перевозимое золото, держал кордоны, пресекал нелегальную торговлю спиртным.

Пропускной режим. На территорию приисков допускали только по специальным билетам – они требовались даже казакам, следовавшим к месту службы.

Контроль условий труда и быта. Исправник следил, чтобы на приисках были больницы, фельдшеры и медикаменты, чтобы жильё соответствовало нормам, а рабочие получали тёплую одежду (на мокрых работах её выдавали бесплатно).

Регулирование торговли. Цены на товары в приисковых лавках утверждались заранее – именно исправник определял, сколько должна стоить мука, одежда и другие товары. В отчёте Якутского областного правления за 1881 год прямо указано, что рабочие покупают одежду «по ценам, утверждённым заранее Горным Исправником».

Административно-финансовые функции. Исправник заверял договоры найма, собирал пошлины, разбирал споры, вёл учёт происшествий и уголовных дел.

Каждый год исправник совершал объезд приисков своей зоны ответственности – обычно вместе с горным инженером и отрядом казаков. Он проверял учёт добычи, осматривал работы, принимал жалобы рабочих, оценивал состояние хозяйства (вплоть до ветеринарного состояния лошадей). По итогам объезда составлялся подробный отчёт для губернатора: сколько золота добыто, сколько приисков действует, откуда прибыли рабочие, какие происшествия случились.

На Ленских приисках работали два исправника: Витимский (его штаб находился в селе Бодайбо) и Олекминский (располагался на Тихон Задонском прииске).

Иногда горные исправники проявляли принципиальность. Например, в 1858 году Олекминский исправник Измайлов отказался утвердить условия найма, предложенные Ленским золотопромышленным товариществом Баснина и Катышевцева: он счёл их слишком тяжёлыми для рабочих и настоял на сохранении прежних правил.

Через исправников передавались и распоряжения губернатора. Так, губернатор В. П. Де Витте требовал от золотопромышленников отказаться от выплаты рабочим и местным жителям спиртного вместо денег, сократить рабочий день с 13 до 11 часов, а также более снисходительно относиться к проступкам, вызванным недопониманием условий контракта.

Кроме того, исправники выполняли и фискальные функции: взыскивали долги и штрафы, вплоть до ареста золота на приисках. Известен случай, когда по просьбе наследников купца П. И. Одинцова исправник взыскал долг с золотопромышленников братьев Сисиных, арестовав золото на их прииске.

Здесь кроется важный нюанс: содержание горного исправника складывалось из двух источников – государственного и частного. Государство выделяло сравнительно скромную сумму: в 1874 году она составляла 2960 рублей в год, включая расходы на жильё, питание, прислугу и лошадь.

При этом золотопромышленники финансировали исправника и его аппарат гораздо щедрее. В 1872 году владельцы приисков выделили на эти цели 30 970 рублей – на канцелярию, горную полицию, покупку дома и прочие расходы. К концу века сложилась чёткая схема: промышленники платили по 5 рублей за каждого рабочего на прииске. Учитывая, что на крупных предприятиях в сезон работало более 2000 человек, суммы получались внушительными.

Такая система неизбежно вела к конфликту интересов. Как отмечал историк В. И. Семевский ещё в 1898 году, горные исправники постепенно становились «верными друзьями» крупных компаний, а не беспристрастными блюстителями закона. В результате мелкие предприятия, которые не могли позволить себе такие выплаты, сталкивались с более строгим контролем и давлением.

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Эта история показывает, как в отдалённом регионе Российской империи пытались выстроить систему управления крупной промышленной зоной. Горный исправник был не просто чиновником – он соединял в себе функции полицейского, инспектора, экономиста и администратора. А проблема зависимости от тех, кого нужно контролировать, остаётся актуальной и сегодня.

Источник: Алексеев М. С. Институт горных исправников в системе управления золотыми приисками Якутской области во второй половине XIX века // Северные Архивы и Экспедиции. – 2026. – Т. 10, № 2.

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