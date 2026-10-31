Якутские ученые предупреждают: чем грозит таяние вечной мерзлоты?

Вечная мерзлота — это не просто «замороженная земля». Это гигантский природный каркас, на котором стоит вся жизнь в Якутии: наши дома, дороги, трубопроводы и целые города. Но сегодня этот каркас начинает давать трещину.

На днях в Министерстве экологии Якутии собрались ведущие ученые и чиновники, чтобы обсудить тревожные новости: мерзлота тает быстрее, чем прогнозировалось. Главной темой стало то, как изменение климата и деятельность самого человека разрушают хрупкий мир криолитозоны.

Ученые Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова (СО РАН) представили данные, которые заставляют задуматься каждого жителя республики.

Озера, которые «съедают» землю

Заместитель директора института Александр Федоров рассказал о новом и очень опасном явлении — массовом появлении термокарстовых озер. Когда подземный лед тает, земля проседает, и на этом месте образуется озеро. Вода в озере притягивает и накапливает солнечное тепло, из-за чего лед под ним тает еще быстрее. Озеро растет и «съедает» окружающую сушу.

Ученые отметили, что виновато не только глобальное потепление. Огромную роль играет сам человек: когда мы строим дома, прокладываем дороги или вырубаем лес, мы нарушаем естественный теплоизоляционный слой (мох и траву). Земля начинает прогреваться, и начинаются эти просадки.

Море наступает на берег

Еще более тревожные цифры озвучил главный научный сотрудник Михаил Григорьев. Он занимается изучением береговой эрозии на морях Лаптевых и Восточно-Сибирском. В среднем берег отступает на 0,8 метра в год. Но на участках, где в земле много льда, море может «съедать» до 25 метров суши за один год! Это целых два-три десятка метров, которые просто уходят под воду. В итоге Якутия теряет от 10 до 11 квадратных километров прибрежной земли ежегодно. Это прямая угроза для поселков, портов и инфраструктуры на побережье.

Дамбы, дома и «пьяный лес»

Кандидат технических наук Иван Христофоров поднял тему безопасности наших гидротехнических сооружений. Плотин и дамб в Якутии много, и они построены на мерзлоте. Когда грунт под ними начинает оттаивать, в теле дамбы образуются талые зоны, вода начинает просачиваться сквозь них. Это может привести к прорыву дамбы и катастрофическим последствиям. Ученый подчеркнул: нам жизненно необходимо внедрить современный мониторинг, чтобы замечать эти трещины и просадки до того, как случится авария.

Как таяние мерзлоты влияет на нас в повседневной жизни?

Проблема таяния мерзлоты касается не только ученых и дамб. С ней сталкивается каждый житель республики:

Когда мерзлота под фундаментом оттаивает неравномерно, дом начинает перекашиваться. На стенах появляются трещины, двери перестают закрываться. То же самое происходит с дорогами: асфальт вздувается, образуются ямы и знаменитая «стиральная доска» на зимниках.

Если вы бывали в тайге, вы наверняка видели деревья, наклоненные под разными углами. Это происходит потому, что корневая система теряет опору в тающем грунте.

В вечной мерзлоте законсервированы гигантские запасы органики. Когда она оттаивает, микробы начинают ее перерабатывать и выделяют метан — газ, который усиливает парниковый эффект в десятки раз сильнее, чем углекислый газ. Получается замкнутый круг: климат теплеет — мерзлота тает — выделяется метан — климат теплеет еще сильнее.

Вечная мерзлота — это наш главный союзник и одновременно наша главная уязвимость. Сохранить ее в стабильном состоянии в условиях меняющегося климата — это вызов, от решения которого зависит будущее всей Якутии.

От вечной мерзлоты к агротехнологическому суверенитету