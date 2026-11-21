Проверка для самых внимательных: где допущена ошибка в привычных словосочетаниях?

Грамотная речь важна не только в учебе или работе. Она помогает точно выражать мысли, избегать недопонимания и производить хорошее впечатление на окружающих. Однако даже в знакомых словах могут скрываться орфографические и речевые ловушки.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила новую языковую разминку и предлагает читателям проверить, насколько уверенно они ориентируются в правилах русского языка.

Перед вами четыре фразы:

Неприменно сообщу Надел перчатки Крупный выйгрыш Случился прецедент

Ваша задача — определить, где допущена ошибка и какая фраза написана без ошибок. Впрочем, в упражнении может быть небольшой подвох.

Не торопитесь переходить к ответам. Внимательно прочитайте все варианты, вспомните правила и постарайтесь самостоятельно найти правильное решение.

Готовы проверить себя?

Ответы и разбор

1. «Неприменно сообщу» — ошибка

Правильно: непременно сообщу.

Наречие «непременно» означает «обязательно», «несомненно» или «во что бы то ни стало». После буквы «р» в нем пишется е, а не «и». Это словарное написание, которое следует запомнить.

Пример: Я непременно сообщу вам о результатах.

2. «Надел перчатки» — правильно

В этой фразе ошибок нет. Глагол «надеть» используется, когда человек помещает предмет одежды на себя или на кого-либо.

Можно надеть что? — перчатки, пальто, шапку, ботинки.

Чтобы различать глаголы «надеть» и «одеть», запомните известную подсказку:

Надеть одежду, одеть Надежду.

Таким образом, сочетание «надел перчатки» написано и употреблено правильно.

3. «Крупный выйгрыш» — ошибка

Правильно: крупный выигрыш.

В слове «выигрыш» после буквы «ы» не пишется «й». Оно связано с глаголом «выиграть»: выиграть соревнование, получить выигрыш.

Пример: Победитель получил крупный выигрыш.

4. «Случился прецедент» — правильно

Слово «прецедент» написано верно. Оно обозначает случай, который уже происходил и может служить примером для рассмотрения подобных ситуаций в будущем.

Распространенная ошибка — произносить и писать это слово как «прецендент», добавляя лишнюю букву «н». В нормативном варианте этой буквы нет: прецедент.

Правильный ответ

В задании оказался подвох: без ошибок написана не одна, а сразу две фразы:

Надел перчатки

Случился прецедент

В остальных вариантах допущена орфографическая ошибка:

неприменно → непременно ;

; выйгрыш → выигрыш.

Если вы заметили обе правильные фразы, значит, ваша грамотность действительно на высоком уровне.

Интересный факт о русском слове

Слово «сутки» интересно тем, что в современном русском языке у него нет формы единственного числа. Нельзя сказать «одна сутка»: правильно — одни сутки. Такие слова называются существительными, употребляющимися только во множественном числе. К этой же группе относятся слова «ножницы», «чернила» и «сумерки».

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