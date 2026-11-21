Тест на грамотность: где допущена ошибка, а какие фразы написаны правильно?
Проверка для самых внимательных: где допущена ошибка в привычных словосочетаниях?
Грамотная речь важна не только в учебе или работе. Она помогает точно выражать мысли, избегать недопонимания и производить хорошее впечатление на окружающих. Однако даже в знакомых словах могут скрываться орфографические и речевые ловушки.
Автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила новую языковую разминку и предлагает читателям проверить, насколько уверенно они ориентируются в правилах русского языка.
Перед вами четыре фразы:
- Неприменно сообщу
- Надел перчатки
- Крупный выйгрыш
- Случился прецедент
Ваша задача — определить, где допущена ошибка и какая фраза написана без ошибок. Впрочем, в упражнении может быть небольшой подвох.
Не торопитесь переходить к ответам. Внимательно прочитайте все варианты, вспомните правила и постарайтесь самостоятельно найти правильное решение.
Готовы проверить себя?
Ответы и разбор
1. «Неприменно сообщу» — ошибка
Правильно: непременно сообщу.
Наречие «непременно» означает «обязательно», «несомненно» или «во что бы то ни стало». После буквы «р» в нем пишется е, а не «и». Это словарное написание, которое следует запомнить.
Пример: Я непременно сообщу вам о результатах.
2. «Надел перчатки» — правильно
В этой фразе ошибок нет. Глагол «надеть» используется, когда человек помещает предмет одежды на себя или на кого-либо.
Можно надеть что? — перчатки, пальто, шапку, ботинки.
Чтобы различать глаголы «надеть» и «одеть», запомните известную подсказку:
Надеть одежду, одеть Надежду.
Таким образом, сочетание «надел перчатки» написано и употреблено правильно.
3. «Крупный выйгрыш» — ошибка
Правильно: крупный выигрыш.
В слове «выигрыш» после буквы «ы» не пишется «й». Оно связано с глаголом «выиграть»: выиграть соревнование, получить выигрыш.
Пример: Победитель получил крупный выигрыш.
4. «Случился прецедент» — правильно
Слово «прецедент» написано верно. Оно обозначает случай, который уже происходил и может служить примером для рассмотрения подобных ситуаций в будущем.
Распространенная ошибка — произносить и писать это слово как «прецендент», добавляя лишнюю букву «н». В нормативном варианте этой буквы нет: прецедент.
Правильный ответ
В задании оказался подвох: без ошибок написана не одна, а сразу две фразы:
- Надел перчатки
- Случился прецедент
В остальных вариантах допущена орфографическая ошибка:
- неприменно → непременно;
- выйгрыш → выигрыш.
Если вы заметили обе правильные фразы, значит, ваша грамотность действительно на высоком уровне.
Интересный факт о русском слове
Слово «сутки» интересно тем, что в современном русском языке у него нет формы единственного числа. Нельзя сказать «одна сутка»: правильно — одни сутки. Такие слова называются существительными, употребляющимися только во множественном числе. К этой же группе относятся слова «ножницы», «чернила» и «сумерки».
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