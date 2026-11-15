Тест на грамотность: Допущены ли ошибки в этих словах?

Угадаете без словаря, где допущены ошибки? Быстрый тест на знание орфографии

Коварные двойные согласные: определите, в каких словах допущены ошибки

Грамотная устная и письменная речь — это наша негласная визитная карточка. В эпоху мессенджеров, социальных сетей и деловой переписки то, как мы пишем, мгновенно формирует первое впечатление: аккуратный текст без опечаток и промахов вызывает уважение и доверие к автору. Но в русском языке немало словарных и заимствованных слов, где автоматическая проверка на телефоне не всегда спасет, а рука так и тянется написать лишнюю букву — или, наоборот, пропустить нужную.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила очередное задание по русскому языку и предлагает читателям устроить настоящую проверку своей орфографической зоркости и языковой интуиции. На этот раз под прицелом — коварные удвоенные согласные.

Условие задания

Внимательно прочитайте четыре слова:

Гросмейстер Асимметрия Белладонна Безаппеляционный

Задача: определите, допущены ли орфографические ошибки в этих словах, и если да — то в каких именно.

Не спешите пролистывать страницу вниз и заглядывать в поисковик. Положитесь на собственную память и зрительное восприятие слова, мысленно отметьте правильные и ошибочные варианты, а затем сверьтесь с разбором.

Ответы и подробный разбор

1. «Гросмейстер» — ошибка допущена.

Правильное написание: гроссмейстер (с двумя буквами «с»). Слово пришло в русский язык из немецкого (Großmeister — буквально «большой мастер»), где первая часть корня традиционно передается с удвоенной согласной.

2. «Асимметрия» — верно, ошибок нет.

Это слово-ловушка, в котором многие по инерции удваивают букву «с». На самом деле здесь к слову симметрия присоединяется греческая приставка а- со значением отрицания (отсутствия соразмерности). Поэтому пишется одна «с» и две «м»: асимметрия.

3. «Белладонна» — верно, ошибок нет.

Название известного ядовитого растения заимствовано из итальянского языка (bella donna — «прекрасная дама»: в старину итальянки закапывали сок растения в глаза для расширения зрачков и блеска). В русском языке слово сохранило обе пары двойных согласных — «лл» и «нн»: белладонна.

4. «Безаппеляционный» — ошибка допущена.

Правильное написание: безапелляционный. Это одна из самых распространенных ошибок в деловой и публицистической речи: пишущие часто путают, какую именно согласную нужно удваивать. Слово образовано от существительного апелляция (от латинского appellatio — «обращение»), где пишется одна буква «п» и удвоенная «л».

Подведем итог: орфографические ошибки допущены в первом и четвертом словах, тогда как второе и третье написаны абсолютно верно. Если вы безошибочно распознали все ловушки — поздравляем, у вас отличное знание орфографии!

Интересный факт о русском слове

Привычный нам глагол «ошеломить» сегодня означает «крайне удивить, озадачить или привести в растерянность». Однако у этого слова суровое боевое прошлое. Оно произошло от древнерусского существительного «шелом» — так на Руси называли воинский шлем. Изначально «ошеломить» буквально значило нанести противнику в бою настолько сильный удар мечом или булавой по шлему, чтобы оглушить его и сбить с ног. Века прошли, рыцарские поединки остались в истории, а меткое слово прочно закрепилось в мирной речи.

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