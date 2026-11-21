Ресторан «Топ 1» из Якутска закрыт за незаконную продажу алкоголя сразу после открытия

Новое заведение на улице Бестужева-Марлинского, судя по всему, стало самым быстрым антигероем среди местных клубов. Едва успев анонсировать свое открытие и получить рекламу у блогеров, ресторан «Топ 1» (его интерьер запечатлен на видео пресс-службы МВД по Якутии с места событий) уже фигурирует в криминальной сводке.

Сегодня МУ МВД «Якутское» опубликовало отчет о рейде. Совместно с бойцами ОМОН «Бизон» Росгвардии полицейские выявили в клубе факт торговли спиртным без лицензии. Итог проверки впечатляет своей масштабностью: изъято 465 бутылок общим объемом почти 240 литров.

По данному факту возбуждена проверка, усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной продукции).

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