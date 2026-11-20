Жестокое убийство в центре города

В республике за сутки зарегистрированы 10 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.

В г. Якутске совершено убийство мужчины, 1978 г.р. Он обнаружен с ножевым ранением в квартире дома по ул. Дзержинского. Подозреваемый установлен.

В п. Нижний Бестях Мегино — Кангаласского района причинен тяжкий вред здоровью мужчины, 1978 г.р. Подозреваемая установлена.

В г. Якутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 2,4 млн рублей у мужчины, 1959 г.р., по схеме — установка домофона.

В Ленском и Мирнинском районе пресечены преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В столице региона и Амгинском районе выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения, подделки подписи на договоре купли продажи т/с.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 8 водителей управлявших транспортом в состоянии опьянения.