Жестокое убийство в центре города
Жестокое убийство в центре города
В республике за сутки зарегистрированы 10 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.
В г. Якутске совершено убийство мужчины, 1978 г.р. Он обнаружен с ножевым ранением в квартире дома по ул. Дзержинского. Подозреваемый установлен.
В п. Нижний Бестях Мегино — Кангаласского района причинен тяжкий вред здоровью мужчины, 1978 г.р. Подозреваемая установлена.
В г. Якутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 2,4 млн рублей у мужчины, 1959 г.р., по схеме — установка домофона.
В Ленском и Мирнинском районе пресечены преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
В столице региона и Амгинском районе выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения, подделки подписи на договоре купли продажи т/с.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 8 водителей управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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