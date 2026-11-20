Якутский фильм «Омоон суоллар. Искупление» режиссера Радомира Томского победил на «ТЭФИ-Регион-2026»

Полнометражная художественная картина «Омоон суоллар. Искупление» («Незримые тропы. Искупление»), созданная Национальной вещательной компанией «Саха», завоевала победу на XXV Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион-2026». Режиссер ленты Радомир Томский и съемочная группа удостоены главной награды премии — бронзовой статуэтки «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного в престижной номинации «Игровой фильм/сериал».

Церемония награждения лауреатов юбилейного конкурса состоялась накануне, 19 ноября, в Ярославле. В финале номинации якутский детектив обошел сильных конкурентов — проекты «Вахта памяти» тюменской телекомпании «Тюменское время» и «Останься. Детство» калужского канала «Ника ТВ». Примечательно, что торжественное вручение статуэтки совпало с выходом картины в широкий республиканский прокат: с 19 ноября фильм демонстрируется в кинотеатрах Якутска и улусов, а 22 ноября премьерные показы пройдут еще в девяти городах России.

Картина стала полнометражным продолжением рейтингового якутского телесериала «Омоон суоллар», вышедшего в эфир в 2024 году. Автор сценария ленты — Октябрина Шестакова, главную роль оперативника Ньургуна Васильева вновь исполнил актер Ньургун Черов.

По сюжету следователь Ньургун Васильев отправляется в глухую, отрезанную от цивилизации таежную деревню, чтобы раскрыть убийство местного жителя. Однако по мере расследования дело перестает быть сугубо криминальным: сыщику предстоит пройти через тяжелый внутренний надлом и сделать непростой нравственный выбор — действовать строго по букве закона или проявить человеческое сострадание к людям, оказавшимся в трагических обстоятельствах. Для максимальной достоверности деталей консультантом фильма выступил известный якутский писатель-детективщик, ветеран органов внутренних дел Виталий Егоров.

Для НВК «Саха» эта победа в номинации «Игровой фильм/сериал» стала уже третьей в истории конкурса «ТЭФИ-Регион»: ранее бронзовых «Орфеев» компании приносили картина «Харчы. Возмездие» (2024 год) и исторический сериал «Уот Дьулустаан».