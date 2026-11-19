С 22 ноября в Якутске начнется масштабный республиканский фестиваль «Зима начинается с Якутии». В течение нескольких дней город станет площадкой для ярких культурных, спортивных и праздничных событий. Жителей и гостей столицы ждут мероприятия, знакомящие с историей, искусством, кухней и традициями народов Якутии. В программу включены события, которые уже полюбились многим.

Фестиваль создает праздничную атмосферу, также помогает развивать туризм, привлекать внимание к Якутску и знакомить широкий круг людей с его культурным наследием.

Участники и зрители смогут увидеть работы мастеров, попробовать блюда северной кухни, посетить концерты и выставки, а также принять участие в семейных и спортивных мероприятиях.

Международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии»

С 22 по 29 ноября на территории ледового парка «Северное сияние» и площади Орджоникидзе пройдет международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». В этом году в нем примут участие 18 команд. Свои работы представят мастера из Китая, Индии, Монголии и Белоруссии, а также скульпторы из Находки, Москвы, Санкт-Петербурга, республики и самого Якутска. Зрители увидят, как изо льда и снега рождаются произведения искусства, оценить мастерство участников.

Конкурс откроет блицтурнир, приуроченный к 395-летию Якутска.

Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии»

С 23 ноября Якутск вновь окунется в гастрономическое путешествие! На любимый многим конкурс «Вкус Якутии» талантливые повара поразят жюри аутентичными блюдами. Предприятия общественного питания города сразятся за главный кулинарный титул.

Праздник «Строганина — 2026»

29 ноября в Центре культуры и искусства им. Ю.А. Гагарина начнется праздник, посвященный одному из известных блюд северной кухни — строганине. Для гостей подготовят обширную программу: выставки, конкурсы, концерт «Волшебство северного сияния» и семейную интерактивную площадку «Зимаfest».

Зрителей приглашают поддержать участников конкурса «Строганина-2026». Праздник позволит познакомиться с гастрономическими традициями Якутии, увидеть кулинарное состязание и провести день в теплой, праздничной атмосфере.

Конкурс национальной зимней одежды «Сылаас тыыннаах өбүгэ таҥаһа»

28 ноября в Центре духовной культуры «Дом Арчы» состоится конкурс национальной зимней одежды. Конкурс позволит увидеть, как традиционные элементы якутского костюма сочетаются с практичностью и особенностями сурового якутского климата. Конкурс станет частью фестивальной программы, посвященной культуре и самобытности народов республики.

Зимняя выставка «Елки. Шарики. Мороз. Рецепт Нового года»

28 ноября в историческом парке «Россия — моя история» откроется настоящая волшебная зимняя выставка. Гостей ожидает праздничная программа с участием Чысхаана — хранителя холода, выступления аниматоров. Посетители смогут окунуться в атмосферу приближающегося Нового года и провести время всей семьей.

Торжественное зажжение новогодней елки

1 декабря на площади Орджоникидзе состоится церемония зажжения главной новогодней елки. Жителей и гостей Якутска приедет поздравить сам Дед Мороз из Великого Устюга, хранитель холода Чысхаан и Якутская Зима. В этот день с площади Орджоникидзе до площади Дружбы отправится праздничная автоколонна в волшебных огнях.

Спорт и зима

В дни фестиваля также запланированы спортивные соревнования. Любители спорта смогут посетить баскетбольные матчи, первенство по самбо, хоккейный турнир, первенство города по фигурному катанию.

Дорогие якутяне и гости!

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» объединит культурные, гастрономические, творческие и спортивные события. В программе найдутся занятия для людей разных возрастов и интересов: можно полюбоваться ледовыми скульптурами, познакомиться с национальной одеждой, попробовать традиционные блюда, посмотреть концерт или стать участником зимних праздников. Эти дни подарят вам множество незабываемых и ярких впечатлений.