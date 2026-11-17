Депутаты обсудили финансирование образования и культуры, капитальный ремонт учреждений и питание детей

На заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по образованию, культуре и детству рассмотрели прогноз социально-экономического развития города, проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Основное внимание уделили финансированию муниципальных программ «Развитие образования» и «Культура», а также вопросам содержания и модернизации образовательных учреждений.

На программу «Развитие образования» в 2027 году предусмотрено 6,47 млрд рублей, что составляет 112,5% к плану 2026 года. Расходы на дошкольное образование составят 2,4 млрд рублей, на общее образование — 1,5 млрд рублей. Увеличение связано, в том числе, с корректировкой фонда оплаты труда и передачей городу пяти детских садов и трех школ, построенных по механизмам государственно-частного партнерства.

В числе приоритетов — безопасность образовательных учреждений. На эти цели предусмотрено 67,4 млн рублей, в том числе на пожарную безопасность, видеонаблюдение, ограждение территорий и охранную сигнализацию. На организацию питания школьников 5–11 классов планируется направить 363,4 млн рублей, на бесплатное горячее питание учащихся начальных классов — 70,8 млн рублей.

Вместе с тем депутаты обратили внимание на сокращение финансирования капитального ремонта образовательных учреждений. В 2027 году на эти цели предусмотрено 93,4 млн рублей, что почти в два раза меньше утвержденного плана 2026 года. Учитывая возраст многих зданий школ и детских садов, требующих ремонта полов, систем отопления и инженерных коммуникаций, депутаты предложили при исполнении бюджета направлять образующуюся экономию на первоочередные ремонтные работы. Особо подчеркнули, что в первую очередь необходимо решать вопросы, связанные с безопасностью детей и техническим состоянием зданий.

Также депутаты обсудили стоимость питания в детских садах, которая не покрывается действующим размером родительской платы, и необходимость обеспечения школ дополнительными штатными единицами.

Финансирование муниципальной программы «Культура» в 2027 году составит 1,58 млрд рублей, увеличившись на 7,7%. Средства предусмотрены, в частности, на содержание библиотек, развитие детского художественного образования и музейную деятельность. На капитальный ремонт учреждений культуры направят 27,9 млн рублей, детских школ искусств — 5,4 млн рублей.

В ходе обсуждения депутаты вновь подняли вопрос о библиотеке в Строительном округе. В проекте детской школы искусств, которая будет построена в рамках мастер-плана города, помещение для библиотеки предусмотрено. Однако оно будет предназначено для обслуживания учащихся самой ДШИ.

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала администрации представить депутатам перечень образовательных учреждений, запланированных к ремонту в 2027 году. Руководителям учреждений предложено направить свои предложения и сформировать реестр первоочередных потребностей. Это позволит оценить наиболее актуальные задачи и рассмотреть возможности направления дополнительных средств на ремонт в ходе исполнения бюджета.

Заседание провёл председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и детству Айаан Васильев. Приняли участие члены комиссии Александр Чудиновских, Нина Горбунова и Алексей Семенов, а также первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова.