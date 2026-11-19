О будущем Якутии: Почему важна возможность выбора
О будущем Якутии: почему важна возможность выбора
Вопрос снятия ограничений по количеству сроков для Главы Якутии — это, в первую очередь, предоставление жителям республики права самостоятельно определять её будущее. Речь идёт не о конкретном человеке, а о расширении возможностей для избирателей.
Если люди хотят обновления власти, это право за ними сохраняется. Но если они видят результаты работы и считают, что выбранный курс нужно продолжить, у них должна быть возможность вновь выразить доверие действующему руководителю.
Для Якутии с её огромной территорией, сложным климатом и серьёзными инфраструктурными вызовами это имеет особое значение. Масштабные проекты — от строительства Ленского моста и развития Арктики до расселения аварийного жилья — требуют не просто нескольких лет, а последовательной работы.
За последние годы республика накопила значительный потенциал. Айсен Сергеевич Николаев глубоко понимает специфику региона, сформировал команду и выстроил рабочие отношения с федеральным центром. Его опыт и компетенции позволяют эффективно продвигать стратегически важные для Якутии проекты и представлять её интересы на самом высоком уровне.
Поддержка возможности его выдвижения на новый срок — это выбор в пользу преемственности и сохранения набранного темпа. При этом важно понимать: право вновь участвовать в выборах не означает гарантированного переизбрания. Это лишь возможность для действующего руководителя представить людям результаты своей работы и программу на будущее, а для избирателей — дать им оценку. Именно в таком подходе и заключается суть ответственного выбора.
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