Коммунистам впервые разрешили митинг на плошади Ленина. Но… есть нюансы

Якутским коммунистам власти впервые за последнее время разрешили провести митинг на площади Ленина. Но без демонстрации. И аккурат к митингу в двух шагах начал громко тарахтеть трактор, заглушая все звуки, хотя снега было совсем немного. Подробности сообщает пресс-секретарь рескома КПРФ Галина Мохначевская.

Коммунисты впервые за много лет мероприятия, посвященные Великому Октябрю, начали с площади Марата, где захоронены первые защитники Советской власти в Якутии. Перед возложением живых цветов к Вечному огню секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии, народный депутат Ил Тумэна Иннокентий Романов поздравил собравшихся со 109-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической революции и напомнил, что «сегодня собрались именно здесь, чтобы почтить память и отдать должное первым защитникам Советской власти в Якутии, принявшим активное участие и в установлении новой народной власти в нашем северном крае, и в борьбе с контрреволюцией в период гражданской войны».

— Все они пали смертью храбрых на полях сражений и были захоронены на этом месте в братской могиле, — продолжил Иннокентий Иванович. — Установление Советской власти и гражданская война в Якутии как отдаленной окраине государства проходили в более поздние сроки, чем в центральной России, и борьба с отдельными очагами антисоветских выступлений затянулась, особенно на Севере, до 1929 года.

Великий Октябрь 1917 года — для нас очень важная дата. Впервые в мире начали практически воплощаться в жизнь научные идеи основоположников марксизма-ленинизма, когда СССР явился первооткрывателем новой общественно-экономической формации — коммунизма, пришедшей, как и предсказывали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, на смену последней эксплуататорской формации — капитализму.

— Великий Октябрь — это небывалая историческая победа рабочих и крестьян России под руководством партии большевиков во главе с В. И. Лениным, — подчеркнул он. — Советская страна за свою короткую по историческим меркам историю одержала много больших и малых побед, в том числе Великая Победа во Второй мировой войне, превращение СССР во вторую сверхдержаву в мире, прорыв в космос и другие достижения науки и техники, создание мощной индустрии и военно-промышленного комплекса, величайшие достижения в образовании и здравоохранении, в проведении социальной политики. Отсталая Якутия в советский период получила государственность, возродила вымирающие народы и заложила мощный фундамент всестороннего динамичного развития в будущем.

Мы — наследники победителей должны в свою очередь добиваться новых побед в борьбе с современным капитализмом за права и интересы трудового народа, и в первую очередь в возрождении Советской власти и обновленного социализма. Да здравствует Великий Октябрь! Да здравствует победоносный марксизм-ленинизм! Наше дело правое — победа будет за нами!

Впервые за последние годы власть разрешила нам провести митинг на площади В.И. Ленина, но без демонстрации. В этот день все наши мероприятия прошли под неусыпным контролем полицейских. За десять минут до начала митинга вдруг появились рабочие с трактором-тарахтелкой и начали убирать снег перед памятником В.И. Ленина. Вначале я даже обрадовалась — власти решили позаботиться о нашем Ильиче и коммунистах. Но секретари рескома заподозрили неладное: «Зачем убирать снег, его же мало?! Наоборот, будет очень скользко, а вдруг кто-то упадет!»

В это время на всю площадь должны звучать революционные песни, привлекая людей. Но снегоуборочный трактор тарахтел так, что никто ничего не слышал. Главный организатор и ведущий митинга Дмитрий Шарипов, он же секретарь Якутского рескома КПРФ и первый секретарь Якутского горкома КПРФ, побежал к рабочим выяснять в чем дело. Последние обещали к 12 часам дня работы закончить. Но не тут-то было.

Митинг в согласованное с властями время уже начали. А машина с огромным ковшом как тарахтела, так и продолжала тарахтеть, но только с боку памятника, в пяти шагах от митингующих. Наш коммунист Августина Исакова, не выдержав, остановила тягача и заявила водителю: «Если не остановитесь, я встану поперек дороги! Ничего же не слышно!»

Люди, глядя в сторону стального коня, говорили: «Наши власти специально так сделали!», «Это не красит ни нового мэра Садовникова, ни ил дархана Николаева!»

Несмотря на чинимые препятствия, наши ребята провели митинг на высоком организационном уровне. «Как красиво смотрятся молодые секретари рескома КПРФ, и у всех, как на подбор, хорошо поставлена речь! Мои родители были коммунистами, поэтому пришла на митинг. Я думала, что на сентябрьских выборах вы наберете много голосов, ведь все мои знакомые собирались поддержать именно КПРФ! Думаю, голоса явно подтасовали. Факт вскрытия сейф-пакета в Якутске признала даже сама Элла Памфилова! А что творилось в улусах, сам Бог знает!» — сказала мне миловидная женщина, слушая ораторов.

Ведущий митинга, секретарь Якутского рескома КПРФ Дмитрий Шарипов, на днях избранный первым секретарем Якутского горкома КПРФ, сначала предоставил слово лидеру коммунистов Якутии Вячеславу Куличкину. Он, поздравив якутян со 109-й годовщиной Великого Октября, напомнил о другой важной дате — 85-летии военного парада на Красной площади.

— В ноябре 1941 года Красная Армия вела тяжелые бои против соединений вермахта на подступах к столице нашей Родины, — сказал Вячеслав Семенович. — Военный парад, состоявшийся 7 ноября 1941 года на Красной площади, вошел в историю как пример стойкости и воли советского народа перед лицом фашистской угрозой. Парад мощно поднял боевой дух в рядах Красной Армии и вдохновил народ. В начале декабря 1941 года советские войска уже перешли в контрнаступление под Москвой, отбросив немецкие части от столицы нашей Родины.

И сегодня, 7 Ноября, отмечая праздник победы труда над капиталом, справедливости и интернационализма, мы еще раз понимаем, что невозможно переоценить роль и значение Великого Октября. Благодаря Великому Октябрю человек труда стал возвышаться над капиталом. Социальное неравенство ликвидировали, создали условия для всестороннего развития народа. И сегодня мы понимаем, когда нас обманывают, когда врут, что мы процветем и развиваемся, когда обещают светлое будущее, рост доходов, индексацию пенсий, появление новых социальных льгот… А после выборов цены и тарифы еще пуще поднимают, рабочие места сокращают, медицина становится недоступной…

Далее главный коммунист республики, подчеркивая значение Октябрьской революции, живой, эмоционально заряженной речью, чувствуя настрой митингующих, напрямую обратился к ним на родном якутском языке: «7 Ноября для нас не только великий праздник, но и день борьбы за права и интересы народа и Родины, в том числе родной Якутии, это день борьбы за социальную справедливость и будущее наших детей. Мы пришли сюда, чтобы донести до власти наши требования! Так ведь?!» И люди ответили ему одобрительными криками: «Да!!!»

— Именно 7 Ноября — день единения народа, а не 4 ноября. Мы хотим, чтобы власть боролась за народ не на словах, а на деле! Да здравствует великий Ленин! Да здравствует великий Сталин! Ура, товарищи! — заключил свою яркую речь первый секретарь Якутского рескома КПРФ Вячеслав Куличкин.

— Великие завоевания Октября — свободный труд, социальная справедливость, народовластие — сегодня как никогда актуальны, — начал свое выступление секретарь Якутского рескома КПРФ, депутат Якутской гордумы, директор школы № 26 города Якутска Айаан Васильев. — Что мы видим сейчас в нашей действительности? В условиях специальной военной операции увеличивается количество долларовых миллиардеров в России.

Совокупное состояние 155 российских миллиардеров больше, чем весь годовой расход федерального бюджета. Зарплата населения и пенсии практически не растут. Инфляция все выше и выше. Цены все больше и больше. И на этом фоне крупный капитал богатеет и богатеет. Где здесь социальное равенство? Где здесь народовластие?

Далее Айаан Ильич отметил, что последние выборы показали, что и их у нас украли. Больше нет в нашей стране честных свободных выборов.

— Правительство республики все время заявляет, что Якутия является кладовой всей России. Какие у нас несметные богатства? Алмазы, золото, газ, уголь и так далее. Но, по данным Росстата, по уровню бедности наша республика находится на 70-м месте в Российской Федерации. Это стыдно! Это позор нашей власти! — он подверг резкой критике Правительство РС(Я). — И когда депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) республики спрашивают у правительства: «Сколько же в Якутии было добыто природных ресурсов?», им отвечают, смеясь в лицо: «Мы не обладаем этими данными, Росстат нам не дает». То есть мы оказались в своей республике уже не хозяевами. Хотя Конституция Российской Федерации говорит, что недра и природные богатства принадлежат ее многонациональному народу и должны служить ее развитию.

На самом деле совершенно все не так. Кучка миллиардеров и олигархов захватила природные богатства нашей республики. И давно пора сказать: «Нет — беспределу!» Необходимо, чтобы во главе с КПРФ объединились все сторонники и громко заявили: «Пора прекращать эту практику! Пора возвращать в государственную собственность природные ресурсы и недра!»

Только тогда мы сможем пополнить республиканский бюджет, который сейчас находится в плачевном состоянии. Я уверен, что КПРФ и сторонники поднимут этот вопрос. Мы будем добиваться такого решения.

В завершение речи Айаан Васильев еще раз поздравил собравшихся с праздником и воскликнул: «Слава Великому Октябрю! Ура!»

Второй секретарь Якутского рескома КПРФ, председатель правления Якутской республиканской организации «Дети войны» Иннокентий Васильев на митинге говорил о первых большевиках-ленинцах, о государственности и детях войны:

— Для нас, якутян, Октябрь 1917 года — не просто дата, а начало подлинной государственности народов Якутии. Советская власть открыла нашему северному краю светлую дорогу к развитию. Яркие сыны народа Максим Аммосов, Платон Ойунский, Исидор Барахов, Степан Васильев и Степан Аржаков, при поддержке Ленина и Сталина, создали Якутскую Советскую Социалистическую Республику. Они покончили с неграмотностью якутов, заложили основы для развития промышленности, образования и здравоохранения.

Великий Октябрь дал нам то, что мы сегодня отстаиваем: право на труд, бесплатные образование и медицину, жилье, дружбу народов и уверенность в завтрашнем дне.

Особые слова — поколению детей войны. Их детство было опалено войной. Они работали в тылу, поднимали Золотой Алдан и угольный Сангар, растили хлеб, приближали Великую Победу.

Мы, коммунисты, добиваемся, чтобы подвиг детей войны был оценён по достоинству — через справедливые выплаты, льготы и реальную социальную поддержку.

Сегодня, как и прежде, мы на площади Ленина выступаем за идеи справедливости, народовластия и социализма. Мы не отступим от наших принципов. Идеи Великого Октября жили, живут и будут жить!

Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая революция! Ленин! Партия! Комсомол! Победа будет за нами!

— Вот уже 35 лет 7 Ноября не является красным днем календаря, но память народная не коротка. И все те, кто помнит и ценит советское время, для них настоящим истинно народным праздником является День Великой Октябрьской Социалистической революции, — сказал в своей яркой и емкой речи заместитель председателя контрольно-ревизионной комиссии Якутского городского местного отделения КПРФ, координатор Якутского республиканского движения «Новый социализм» Альберт Васильев.

Альберт Николаевич заявил, что ровно 109 лет назад под руководством Владимира Ильича Ленина и партии большевиков произошло грандиозное событие, которое кардинально перекроило геополитическую карту всего земного шара. Затем под руководством товарища Сталина за короткий период времени появилось такое понятие, как «советский народ», который Россию из отсталого государства вывел на уровень сверхдержавы и при этом победил мировой империализм под маской германского нацизма.

— Дорогие товарищи, наша задача состоит в том, чтобы жизнь прожить так, чтобы потом впоследствии не было стыдно перед нашими потомками. Мы должны вернуть все завоевания социализма, которые были достигнуты кровью и потом советского народа. Еще раз поздравляю вас с истинно народным праздником — Днем Великой Октябрьской Социалистической революции. Ура, товарищи! — воскликнул Альберт Васильев.

— В следующем году мы отметим 110-летие Великого Октября, — заострил внимание собравшихся на юбилее революции председатель контрольно-ревизионной комиссии ЯРРО КПРФ Андрей Корнилов. — Это не просто историческая дата, это день, когда народ взял судьбу в свои руки и начал строить справедливое общество.

Как известно, в 1931 году на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности Иосиф Сталин заявил: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Андрей Эдуардович заметил, что эти словаактуальны и сегодня. Советский Союз доказал, что за короткий срок можно совершить невероятный рывок. Наши отцы и деды построили заводы, фабрики, провели индустриализацию, создали мощное сельское хозяйство. Государство работало для народа, а не наоборот.

— Что мы видим сегодня? Вместо заводов — торговые центры, вместо колхозных полей — пустые земли. Медицина и образование стали недоступны для многих людей. Олигархи богатеют, но при этом не платят налоги, как положено, — совершенно правильно отметил Андрей Корнилов.

Он считает, что в стране идет настоящая война против простых людей. У нас на Севере царят нищета, безработица и несправедливости. Не зря жители арктических улусов голосовали против единороссов. В Красную Арктику вошли Аллаиховский, Жиганский, Оленекский, Нижнеколымский и другие улусы.

— Мы, коммунисты Якутии, заявляем: «Хватит терпеть беспредел. Надо остановить войну против трудового народа! Необходимо возродить промышленность и сельское хозяйство. Надо взять под контроль переселение людей из аварийного жилья по всей республике!»

Пусть Великий Октябрь вдохновляет нас на борьбу за достойную жизнь народа, за социальную справедливость и будущее нашей страны.

Большой интерес на митинге вызвало выступление Александра Алексеева, на днях избранного первым секретарем Якутского рескома комсомола. «Мы собрались здесь для того, чтобы вспомнить великие дни, когда воля трудящихся изменила мировой ход истории, — сказал Александр Григорьевич. — И хотя в самом Октябре 1917 года единой молодежной организации еще не было, однако молодые рабочие, матросы и солдаты стали сильным авангардом Октябрьской Социалистической революции».

По мнению новоиспеченного лидера комсомольцев Якутии, именно их вера в справедливость, их жертвенность и отвага на баррикадах Выборгской стороны и у стен Зимнего дворца доказали: молодежь — не просто будущее, это главная движущая сила перемен. Спустя всего год после Великого Октября разрозненные отряды юных бойцов объединились в легендарный комсомол.

— Нашим предшественникам выпала трудная судьба. Они защищали Советскую власть на фронтах гражданской войны. Они строили заводы-гиганты в годы первых пятилеток. Они первыми поднимались в атаку в годы Великой Отечественной войны и восстанавливали страну из руин. Целина, покорение космоса, БАМ — везде горели комсомольские сердца. Их пример учит нас, современных комсомольцев, главному: комсомолец — это не звание на бумаге, это верность трудовому народу. Это непримиримость к несправедливости и готовность быть там, где трудно, — искренне произнес Александр Алексеев.

— Я хочу сказать, что современный комсомол, будучи преемником Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, не является такой многочисленной организацией. Однако, если посмотреть на наши организации по всей стране, нас, комсомольцев, будет очень много. Некоторые пытаются нас убедить, что комсомол остался в прошлом. Но это не так. Комсомол направлен в будущее. И мы, молодежь, выступаем за социализм!

Митинг завершился принятием резолюции и исполнением «Интернационала».

Мероприятия, посвященные Великому Октябрю, проведены во всех райкомах и горкомах партии.

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ.

ФОТО Валерия СТЕФАНСКОГО.