Кризис госСМИ Якутии обнажил борьбу за бюджетный пирог

Региональный бюджетный кризис, докатившийся до государственных медиаструктур Якутии, стремительно перерастает из сухой экономической оптимизации в громкий политический и социальный скандал. Многолетняя привычка жить на щедрые субсидии, никак не привязанные к рыночным показателям — тиражам газет и телевизионным рейтингам, — столкнулась с жесткой реальностью дефицита казны. Защищая ускользающее финансирование, игроки медиарынка задействуют все доступные ресурсы: от депутатского лоббизма до жалоб на «бытовое унижение» и коммунальных войн.

Главным политическим тяжеловесом в этой схватке ожидаемо выступает руководство НВК Саха. Телерадиокомпания полностью провалила плановые показатели эффективности за год, недовыполнив государственный план на внушительный 941 час телевизионных программ — объём, эквивалентный почти 40 суткам непрерывного вещания. По результатам проверок Минфина Якутии, ведомство через суд потребовало вернуть в бюджет более 7,7 миллиона рублей. Сам генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков изначально получил персональный административный штраф, который устоял в городском суде, однако из-за процессуального казуса и путаницы в статьях между нецелевым расходованием и невыполнением госзадания Верховный суд республики отменил это решение, отправив дело на новое рассмотрение. Пока юристы бьются в судах, а собственные коммерческие доходы вещателя падают на 17,5%, руководство компании бескомпромиссно требует выдать субсидии на будущий период в полном объеме, претендуя на львиную долю от ежегодного миллиардного бюджета республики на госСМИ.

Амбиции менеджмента имеет вполне логичное объяснение: Олег Марков обладает колоссальным аппаратным весом, являясь действующим депутатом Ил Тумэна и председателем Союза журналистов Якутии. Статус депутата позволяет Маркову использовать трибуну парламента как инструмент прямого лоббизма в ходе рассмотрения республиканского бюджета и продавливать финансирование напрямую через бюджетный комитет.

Пока ТВ-генерал использует политический ресурс, ГАУ «Сахапечать» под руководством Ньургуйааны Стручковой пытается экстренно перестроиться на коммерческие рельсы и выжимать доходы из собственного имущества. Главным активом организации остается здание Дома печати в самом центре Якутска. Реформы здесь начались со знаменитой ведомственной столовой, на месте которой открылось современное популярное кафе. Это стало четким сигналом: эпоха неэффективного использования госимущества ушла в прошлое.

В рамках новой жесткой политики «Сахапечать» без сожаления избавляется от балласта, который годами бесплатно пользовался государственными ресурсами. Громким прецедентом стало принудительное выселение из Дома печати Союза писателей Республики Саха (Якутия). Общественная организация умудрилась накопить долги даже за коммунальные услуги. По иску «Сахапечати» Арбитражный суд расторг договор, попутно взыскав задолженность за ЖКУ. Данный шаг продемонстрировал: неприкасаемых больше нет.

Такой прагматичный менеджмент ожидаемо спровоцировал бунт внутри старой гвардии республиканской прессы. Коллективы газет «Якутия» и «Саха Сирэ», недовольные запущенной реструктуризацией, направили жалобу лично Ил Дархану Айсену Николаеву. Об этом сообщает сегодня ТайгаПост. Журналисты заявляют, что подвергаются систематическим унижениям. Например, сотрудникам редакций теперь приходится самостоятельно убирать свои рабочие кабинеты, в то время как помещения самой «Сахапечати» обслуживает штатный техперсонал. Подписанты заявили, что гендиректор «Сахапечати» Ньургуйаана Стручкова и ее заместитель Ольга Семенова должны оставить должности: «С первых дней речи нет о нормальной деловой обстановке. Отношение к коллективам газет генерального директора Н.М. Стручковой и заместителя О.И. Семеновой хамское, на рабочих совещаниях унижают коллектив, переходят на личности, постоянно огульно обвиняют в некомпетентности».

Этот штрих наглядно иллюстрирует глубину кризиса: люди, десятилетиями производившие контент при полной финансовой безопасности, оказались не готовы к минимальному режиму экономии. Все сферы сейчас ужимаются, и госСМИ Якутии тоже придется это сделать, не важно, с нынешними руководителями или другими.

На общем фоне демонстративное молчание Якутского-Саха информационного агентства (ЯСИА) выглядит как осознанный выбор. В октябре 2025 года главным редактором агентства стала Яна Бабаева, пришедшая из Департамента информационной политики Администрации главы и правительства республики. Уже в марте 2026 года она пошла на повышение, возглавив весь холдинг «Сахамедиа». Будучи прямым назначенцем власти под задачи оптимизации, Бабаева четко реализует спуск директив сверху. Именно при ней весной 2026 года прошел первый этап реформирования с выводом газет из состава холдинга, а само ЯСИА сейчас планомерно готовится к интеграции в обновленную структуру, принимая новые правила игры без лишнего шума.

Безмолвие улусов: почему молчит районная пресса

На фоне громких демаршей столичных изданий гробовое молчание хранят районные газеты. Однако это затишье обманчиво: оптимизация расходов бьет по улусной прессе больнее всего, но жаловаться им некому, да и юридически незачем. Прошедшая ранее реформа полностью лишила местные редакции административной самостоятельности. Все улусные газеты были жестко интегрированы в структуру ГАУ «Сахапечать», превравившись в обособленные филиалы.

Главные редакторы на местах потеряли статус руководителей независимых юрлиц и контроль над собственными банковскими счетами. Все финансовые потоки, включая доходы от местных муниципальных контрактов, теперь замкнуты на головной офис в Якутске. Любая попытка улусного редактора поставить подпись под коллективной жалобой Ил Дархану обернется моментальным увольнением по статье прямо из Якутска. Районных журналистов безжалостно зажимают в тиски цифрового диктата, сокращая бумажные тиражи (доставка которых почтой часто обходится дороже самой печати) и заставляя переходить на жесткие SMM-метрики портала Ulus.Media. Улусная пресса лишена голоса и бюджета, принимая на себя самый сильный удар реформы в условиях полного аппаратного бессилия. Выбор у редакций небольшой – либо переформатироваться, либо освободить места.

Бюджетный кризис в Якутии сорвал маски с республиканских госСМИ. Теперь им недостаточно быть просто лояльными к власти, не замечать явных ее проколов и недостатков, а взамен получать стабильное довольствие из бюджета. ГосСМИ на глазах превращаются в обычные хозяйствующие субъекты, судорожно бьющиеся за выживание. Впрочем, у них все еще есть мощные государственные ресурсы, которые можно использовать эффективней.

Вопрос в том, продолжит ли руководство республики субсидировать раздутые сметы и амбиции политических лоббистов, или поддержат курс на оптимизацию, заставляющий государственных медийщиков вспомнить о существовании рейтингов, тиражей и рыночной экономики.