Как путешественник на «Ниве» застрял в Якутске, перенёс операцию и встретил любовь

Удивительная история разворачивается в Якутии. Известный автопутешественник из Омска (niva_legend55), отправившийся в одиночную экспедицию через всю страну на отечественной «Ниве», вместо покорения Магадана на полтора месяца задержался в Якутске. Причиной стали операция, ледостав на Лене и… встреча с девушкой!

Свой большой автопробег омич начал ещё четыре месяца назад. Позади остались суровые дороги Алтая, Тывы и бескрайние степи Монголии — всё это время путешественник жил и ночевал прямо в салоне своей Lada Niva Legend. В Якутск он въехал 30 сентября, на 70-й день пути, намотав на спидометр около 10 тысяч километров. Встретила его республика как положено — первым снегом.

Дальше по плану должна была быть легендарная трасса «Колыма» до Магадана, а оттуда — дорога на Владивосток. Но организм дал сбой: в Якутске у водителя обострилась грыжа. О дальнейших перегонах по бездорожью пришлось забыть — мужчина попал на операционный стол к якутским хирургам.

Пока путешественник восстанавливался после операции, грянуло якутское предзимье, что для заезжих людей уже испытание. Омич оказался перед непростым выбором: «Нива» не готова к экстремальным холодам, а здоровье требовало покоя. В какой-то момент он думал оставить машину в Якутске до весны, а самому улететь в Омск самолётом.

Но у Якутии на гостя оказались свои планы. Во время вынужденной остановки в городе он познакомился с якутянкой Светланой. Случайное знакомство быстро переросло в настоящий роман, о котором блогер с теплотой рассказал своей аудитории. На днях – 11 ноября Светлана отметила свой день рождения.

Имя героя и персональные данные неизвестны широкой публике, он ведет личный блог в запрещенной соцсети и канал в телеграм. При этом он заявил SakhaLife, что категорически не хочет, чтоб его называли блогером.

При этом он играл на хомусе, он съездил на мунху, он показал свои проблемы со здоровьем, словом, он ведет себя в точности так, как его нельзя называть))

Якутская любовь придала путешественнику сил не бросать начатое. От зимнего броска на Магадан он всё-таки отказался, но решил пробиваться дальше — к Тихому океану, во Владивосток. Чтобы выдержать морозы, омич серьёзно взялся за утепление своего внедорожника.

Настоящим квестом середины ноября стала переправа через Лену в разгар ледостава. Выбраться с левого берега в это время — удовольствие не из дешёвых: паромы с ледокольным сопровождением в районе Жатая берут за легковушку от 15 тысяч рублей.

Сегодня, 15 ноября путешественник сообщил, что добрался до Ыллымаха, небольшого села в Алданском районе Якутии. Перед ним трасса на Дальний Восток.

Сейчас за приключениями отважной «Нивы» следят тысячи подписчиков. Аудиторию волнует не только дорога, но и личная интрига. Путешественник признаётся, что эта поездка уже подарила ему главное сокровище – любовь, которая ждет его в Якутске.

Ранее якутяне с интересом наблюдали за приключениями бренда «Москвич» — Полярник. Теперь вот – Легенда «Нива».

Суровые условия Севера вдохновляют блогеров с отечественными авто. Для них это особый вызов. Ну, а мы тут просто живем.

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