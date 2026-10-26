«Золотая виза» Греции в 2026 году: как изменился рынок 

Повышение инвестиционных порогов и ограничения на краткосрочную аренду изменили рынок греческой «золотой визы». На этом фоне возникают вопросы: сохранила ли программа привлекательность и не достиг ли рынок недвижимости насыщения?

Сами по себе изменения законодательства не дают ответа. Очередь заявлений на ВНЖ, объем предложения жилья и доходность инвестиций отражают разные процессы. Для покупателя важнее понять, насколько конкретный объект соответствует его планам по проживанию, аренде и последующей продаже.

В Греции сохраняется возможность получить инвестиционный ВНЖ через прямую покупку недвижимости. Для подходящих объектов после перевода из коммерческого фонда в жилой минимальная сумма начинается от €250,000. Однако выбирать недвижимость необходимо с учетом действующих требований.

Очередь заявлений не означает насыщения рынка

Большое количество заявлений на рассмотрении может быть связано с повышенным спросом перед изменением правил или ограниченной скоростью административной обработки. Оно само по себе не доказывает избыток жилья, отсутствие арендаторов или падение интереса покупателей.

Ускоренная выдача ВНЖ также не обязательно означает рост новых сделок. Решения могут относиться к недвижимости, приобретенной несколькими месяцами ранее.

Для оценки рынка нужны другие показатели: объем доступного предложения, реальные цены сделок, арендный спрос, периоды простоя и сроки продажи. Эти данные следует изучать по конкретным районам и типам недвижимости.

Компактная квартира рядом с метро и просторная резиденция на побережье рассчитаны на разную аудиторию. Поэтому у них будут разные бюджеты, расходы и перспективы перепродажи.

Что изменили новые инвестиционные пороги

Обновленная структура программы разделяет стандартные покупки и специальные категории недвижимости.

Для стандартных вариантов обычно действуют следующие требования:

€800,000 — в регионах с повышенным порогом, включая Аттику, Салоники и предусмотренные законом острова

€400,000 — в остальных подходящих районах

Один объект с основной площадью не менее 120 кв. м

Отдельный порог €250,000 предусмотрен для подходящей коммерческой недвижимости, переведенной в жилой фонд, и охраняемых зданий, приобретаемых под реставрацию. Эти категории доступны по всей стране и не предусматривают того же минимального требования к площади.

Для Афин и Пирея это существенное различие. Оба города находятся в Аттике, где стандартная покупка обычно требует €800,000. При этом подходящий объект после смены назначения может стать основанием для заявления при значительно меньшем бюджете.

Однако цена €250,000 не делает любую квартиру подходящей для программы. Необходимо подтвердить соответствие объекта выбранной категории.

Почему инвесторы рассматривают переоборудованные объекты

Такие проекты создают жилье на базе существующих нежилых зданий. В сформировавшихся городских районах это позволяет обновлять фонд без полной зависимости от свободных участков под новое строительство.

Для инвестора интерес заключается в сочетании меньшего порога участия и владения жилым активом. В зависимости от расположения и характеристик квартиру можно рассматривать для собственного проживания или долгосрочной аренды.

При этом объем реконструкции различается. В одном проекте могут быть полностью обновлены инженерные системы и общие пространства, в другом — выполнены более ограниченные работы. Покупателю необходимо понимать, что именно входит в стоимость.

Для программы после смены назначения перевод объекта в жилой фонд должен завершиться до подачи заявления на ВНЖ. Покупка обычного коммерческого помещения с намерением переоборудовать его позднее не равнозначна готовому основанию для подачи.

У охраняемых зданий под реставрацию другой порядок и собственные обязательства по завершению работ. Их следует оценивать отдельно с привлечением юридических и технических специалистов.

Долгосрочная аренда требует другого расчета

На недвижимость, используемую для «золотой визы», распространяются ограничения на краткосрочную аренду. Поэтому финансовую модель нужно строить вокруг разрешенного использования, не опираясь на потенциальную выручку от туристов.

Долгосрочный спрос могут формировать местные семьи, специалисты, студенты и иностранные жители. Профиль арендатора зависит от площади, района, транспортных связей и расположенных поблизости организаций.

Продолжительная аренда может уменьшать частоту смены жильцов и делать занятость объекта более предсказуемой. Однако она не исключает простой, неплатежи, ремонт и расходы на управление.

Важно также различать валовую и чистую доходность. Из арендных поступлений необходимо вычесть налоги, страхование, обслуживание, общедомовые платежи и другие расходы собственника.

Афины предлагают несколько инвестиционных направлений

Центр Афин может подойти покупателям небольших квартир рядом с транспортом и городской инфраструктурой. При этом состояние дома и конкретная улица иногда важнее известности района.

Пирей сочетает жилую среду, портовую деятельность, транспортные связи и реконструкцию существующих зданий. Бывшие коммерческие объекты создают возможности для новых квартир, но инвестиционный результат зависит от цены покупки и локального спроса.

Афинская Ривьера представляет другой сегмент. Глифада, Вула и Вулиагмени привлекают прибрежным расположением и современным жильем. Реальный бюджет покупки здесь может значительно превышать установленный порог программы.

Ограниченное предложение в престижных локациях и международный интерес поддерживают привлекательность этих районов. Однако они не гарантируют роста стоимости. Сравнивать следует похожие объекты, учитывая завершенность проекта, характеристики здания и расходы на владение.

Практические преимущества для семьи

Золотая виза Греции дает ВНЖ на пять лет с возможностью продления при сохранении подходящей инвестиции. Минимального срока проживания для поддержания статуса инвестора нет, поэтому покупка не требует немедленного окончательного переезда.

Соответствующие условиям родственники также могут получить разрешения. Владельцы ВНЖ вправе совершать краткосрочные поездки в другие страны Шенгена по правилу 90/180.

Это не означает неограниченного права жить, работать или учиться по всей Европе. Для длительного проживания и обучения в другой стране могут потребоваться отдельные основания.

Оценивать нужно и статус, и сам актив

Недвижимость в евро может соответствовать планам инвестора, который хранит капитал или предполагает будущие расходы в этой валюте. Однако она не устраняет рыночные риски, затраты на сделку и валютные колебания для владельца с доходом в другой валюте.

Налоговое резидентство также рассматривается отдельно. Наличие «золотой визы» не означает автоматического доступа к специальным налоговым режимам, а арендный доход создает собственные обязательства.

Обоснованный выбор объединяет соответствие программе с обычными критериями качества недвижимости. Расположение, прозрачная цена, реалистичная аренда и понятный рынок перепродажи сохраняют значение независимо от преимуществ ВНЖ.