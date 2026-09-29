Наше свадебное путешествие в Китай вместе… с 82-летней мамой мужа!

Первая часть: Пекинская глава

После долгого трудового года мы с моим Андреем наконец-то «заслужили» отдых и он совпал практически со свадебным путешествием.

В этот раз мы решили в свое путешествие взять с собой и 82-летнюю маму мужа. Она достаточно крепка, отличается неплохим здоровьем и очень живая для своих лет. Поэтому на всякий случай взяв собой лекарства на все случаи жизни и застраховав ее на кругленькую сумму, мы смело полетели в отпуск.

Для нашей мамы — это первый выезд заграницу! Мы надеемся на то, что первое путешествие в заморскую страну оставит неизгладимый след и море эмоций у нашей матушки.

И снова наш выбор пал на Китай, не только потому что он удобен в плане акклиматизации по часовому поясу, но еще и потому что среди азиатских курортных местечек у города Санья (остров Хайнань) очень даже высокий рейтинг.

Тем более, что через морские границы острова Хайнань Санья имеет географическую близость по морю с Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.

Это моя седьмая по счету поездка в мой любимый и многоуважаемый Китай. У мужа это пятая поездка. И наша совместная уже третья вылазка в Поднебесную. И каждый раз мы открываем для себя все новые и новые горизонты, все новые и замечательные впечатления!

По плану наш путь в г. Санья лежал через Пекин, где мы пробыли 3 дня и 3 ночи.

Хочу рассказать про сюрприз, который нас крайне удивил и обрадовал. Нас на границе Китая ожидали наш русскоязычный гид Лариса и водитель нашего семиместного Buick GL 8 (имени водителя, к сожалению, не запомнили) с табличкой с именем мужа и … с букетом красивых роз! Увидев наше удивление по поводу букета, Лариса очень торжественно поздравила нас с недавним бракосочетанием и вручила цветы. И, кстати, очень предусмотрительно цветы были в своей «вазочке» (где бы мы в отеле искали вазу?).

Хочу очень похвалить организацию нашего отдыха на высоком уровне. Все было продумано, классно рассчитана логистика, организован трансфер на автомобилях хорошего уровня и подобраны очень грамотные русскоязычные гиды. Помните про мое путешествие в Италию — тогда прекрасно подготовленные русскоязычные гиды обеспечили практически львиную долю от тех изумительных эмоций, которые я испытала в этой стране.

Мы в Пекине поселились в довольно приличном отеле «Xizhao Temple 4* BEIJING».

В этом отеле нас снова удивила особая нелюбовь китайцев к цифре «4» и видимо этим было продиктована нумерация нашего номера как «8419», хотя нас поселили на 4 этаже.

В первый день у нас был свободный график, поэтому немного отдохнув и дождавшись когда спадет +32 С — градусная жара, мы на такси поехали на так называемую Пешеходную улицу (англ. пропись — Wangfujing Pedestrian Street). Эта улица славится современными строениями, креативными световыми шоу и модными брендовыми магазинами. Кстати, в магазине Apple мы увидели айфон 18 за очень даже неплохую цену. Например, айфон с памятью 256 ГБ стоил 138000₽.

Сделав необходимые покупки, счастливые, мы вернулись в номер.

Кстати, о денежных делах. Про курс юаня все могут легко узнать из ежедневных банковских сводок, я об этом писать не буду. Но вот о том, что лучше всего, выезжая в Китай, в свой телефон зарегать китайское приложение Alipay мне вам просто необходимо сказать.

* Информация из глобальной сети интернет: Алипей (Alipay) — это крупнейшая китайская мобильная платежная система и цифровая экосистема, созданная корпорацией Alibaba Group.

В этом приложении можно вывести необходимую электронную валюту. Это очень удобно, так как не надо таскать собой «живые» деньги (согласитесь, это в поездках неудобно), ну и потому что в Китае это самая популярная система платежей. Чуть ли в каждой забегаловке есть терминалы для приема денег через «Alipay».

Также про тему «e-сим» надо выезжающим заграницу изучить, так как подключение е-сим позволяет избежать использования дорогостоящего роуминга и сэкономить на этом деньги!

В эту нашу поездку мы выехали в Китай во всеоружии, за что спасибо моим милым подругам за такие лайфхаки, брату моей подруги за помощь в освоении премудростей Alipay и моему племяннику за помощь в установке е-сим.

Мы за 2 насыщенных экскурсионных дня побывали в самых знаковых местах Пекина:

1. Зимний Императорский Дворец Гугун «Запретный город», самый драгоценный комплекс китайского дворцового искусства — резиденции 24 императоров династий Мин и Цин.

2. Храм Неба Тяньтань — культового ансамбля жертвоприношения Богу неба, занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.

3. Великая Китайская Стена (участок Мутяньюй, 60 км от Пекина)

4. Музей шелка

5. Нефритовый магазин.

6. Чайная церемония.

Несмотря на то, что мама мужа в преклонных годах, Слава нашим Айыы — опорно-двигательный аппарат у нее ого-го. Не зря она занимается скандинавской ходьбой, да и сама по жизни «движ» и «живчик». И поэтому поход на Великую Китайскую стену стал для нее простой продолжительной прогулкой, которую она выдержала с честью. Тем более, что есть возможность воспользоваться не только платным (140 юаней на человека = примерно 1925₽) фуникулером, но и для пожилых людей есть возможность воспользоваться бесплатным лифтом, который скостит часть пути. Так что поход на Великую Китайскую стену прошел для нас сравнительно легко и оставил приятные впечатления!

Бооже, сколько я опять оказывается написала и снова во время полета на самолете. Пора и честь знать.

Вторая часть будет посвящена городу Санья.

Продолжение следует…

Светлана Яновна Яковлева, кандидат медицинских наук, Заслуженный работник здравоохранения Республики Саха (Якутия), учредитель, генеральный директор Медицинской клиники «Яннамед». Сентябрь 2026 г.