Тест на грамотность: В каком слове стоит верное ударение?

Говорите правильно? Быстрый тест на верное ударение, который многие проваливают

Грамотная речь — это визитная карточка человека. По тому, как мы говорим, окружающие делают выводы о нашем образовании, культуре и даже профессионализме. Можно быть прекрасным специалистом, но одно неверное ударение в разговоре с коллегами или на важной встрече способно испортить впечатление. Ошибки в ударениях особенно коварны: в отличие от опечаток на письме, их слышат все и сразу.

Именно поэтому полезно время от времени проверять себя. Предлагаем небольшой, но показательный тест на грамотность.

Условие теста

Перед вами четыре слова с проставленными ударениями. Только в одном из них верное ударение, в остальных — распространённые ошибки.

дОговор

средствА

начатА

обеспечЕние

Ваша задача — определить, в каком слове ударение поставлено правильно.

Подумайте самостоятельно

Не торопитесь смотреть ответ. Произнесите каждое слово вслух — иногда слух подсказывает лучше, чем логика. Вспомните, как говорят дикторы, как звучат эти слова в официальной речи. Подумайте, какое ударение кажется вам «привычным», а какое — «правильным»: это не всегда одно и то же.

Определились? Тогда проверяем.

Правильный ответ и разбор

Верное ударение стоит в слове начатА.

Разберём каждый вариант подробнее.

дОговор — неверно. Правильно: договОр. Ударение падает на последний слог, и во множественном числе тоже: договОры. Вариант «дОговор» встречается очень часто, но литературная норма его не одобряет — это одна из самых известных речевых ошибок.

средствА — неверно. Правильно: срЕдства. Ударение в этом слове неподвижное и всегда остаётся на первом слоге: срЕдство, срЕдства, срЕдствами. Форма «средствА» — типичная ошибка, которая нередко звучит даже в деловой среде.

начатА — верно. Это краткое страдательное причастие женского рода от глагола «начать». В таких формах ударение переходит на окончание: нАчат, начатА, нАчато, нАчаты. Работа начатА, встреча начатА — именно так и нужно говорить.

обеспечЕние — спорный вариант. Строгая литературная норма — обеспЕчение, с ударением на третьем слоге, как в глаголе «обеспЕчить». Некоторые современные словари уже допускают вариант «обеспечЕние» как разговорный или допустимый, но в образцовой речи по-прежнему предпочтительно «обеспЕчение». Поэтому в рамках теста этот вариант правильным не считается.

Если вы выбрали «начатА» — поздравляем, ваша грамотность на высоте! Если ошиблись — ничего страшного: теперь вы точно запомните эти слова.

Чем полезны такие упражнения

Короткие тесты на верное ударение, выполняемые на каждодневной основе, работают гораздо эффективнее, чем редкие попытки выучить все нормы разом. Всего несколько минут в день помогают закрепить правильные варианты в памяти, развивают языковое чутьё и внимание к собственной речи. Постепенно правильные ударения становятся автоматическими, и вам больше не приходится задумываться, как сказать. А уверенная грамотная речь повышает самооценку, помогает производить хорошее впечатление и делает общение — как деловое, так и личное — заметно приятнее.

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