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27.09.2026 10:39
чтение: 1 мин
Политика

Саха Конгресс организовал собрание общественности  

27 сентября  — День государственности Республики Саха (Якутия).

Накануне в Доме Арчы состоялось собрание общественности Саха Конгресса.

Депутат Ил Тумэна Нюргуяна Заморщикова опубликовала в своем канале фото с мероприятия.

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Источник: Канал Нюргуяны Заморщиковой.
Фото: Канал Нюргуяны Заморщиковой.

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