27.09.2026 10:39
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Саха Конгресс организовал собрание общественности
27 сентября — День государственности Республики Саха (Якутия).
Накануне в Доме Арчы состоялось собрание общественности Саха Конгресса.
Депутат Ил Тумэна Нюргуяна Заморщикова опубликовала в своем канале фото с мероприятия.
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Источник: Канал Нюргуяны Заморщиковой.
Фото: Канал Нюргуяны Заморщиковой.
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