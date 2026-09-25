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25.09.2026 13:25
чтение: 1 мин
Якутия
#Александр Зайцев
#Единая Россия
#Иван лаптев
#СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
#Среднеколымский улус
#Якутия
#Якутск

Среднеколымский райсовет на этот раз легитимно избрал спикера

Среднеколымский райсовет на этот раз легитимно избрал спикера

Сегодня, 25 сентября состоялась первая сессия районного Совета депутатов Среднеколымского улуса Якутии, созванная главой.

В повестке дня значился вопрос по избранию спикера райсовета.

Им вновь избран Зайцев Александр Евгеньевич, единоросс, и в прошлом созыве работавший председателем райсовета депутатов.

За Зайцева А.Е проголосовали 9 депутатов, за Константинова Е.Н — 3 депутата. Об этом сообщает в своем канале глава улуса Иван Лаптев.

Таким образом, итог оказался тот же, что и на первой сессии 22 сентября, которая была признана неправомочной. Глава улуса, к слову сказать, четыре года назад выдвинутый на выборы «Справедливой Россией» и разгромивший единоросса, действовавшего главу, настоял на своем праве самолично собирать первую сессию, что и сделал. При этом персоналия спикера осталась та же – единоросс Зайцев, избран от Березовского национального округа, постоянно проживает в Якутске. Большинство среднеколымских депутатов проголосовали за эту кандидатуру, показав свою последовательность и приверженность партии.     

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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: Канал Ивана Лаптева

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