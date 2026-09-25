Среднеколымский райсовет на этот раз легитимно избрал спикера

Сегодня, 25 сентября состоялась первая сессия районного Совета депутатов Среднеколымского улуса Якутии, созванная главой.

В повестке дня значился вопрос по избранию спикера райсовета.

Им вновь избран Зайцев Александр Евгеньевич, единоросс, и в прошлом созыве работавший председателем райсовета депутатов.

За Зайцева А.Е проголосовали 9 депутатов, за Константинова Е.Н — 3 депутата. Об этом сообщает в своем канале глава улуса Иван Лаптев.

Таким образом, итог оказался тот же, что и на первой сессии 22 сентября, которая была признана неправомочной. Глава улуса, к слову сказать, четыре года назад выдвинутый на выборы «Справедливой Россией» и разгромивший единоросса, действовавшего главу, настоял на своем праве самолично собирать первую сессию, что и сделал. При этом персоналия спикера осталась та же – единоросс Зайцев, избран от Березовского национального округа, постоянно проживает в Якутске. Большинство среднеколымских депутатов проголосовали за эту кандидатуру, показав свою последовательность и приверженность партии.

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