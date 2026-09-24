Избран глава Чурапчинского улуса
Депутаты Чурапчинского улуса единогласно избрали Степана Анатольевича Саргыдаева главой района на новый срок полномочий. Это большая ответственность за продолжение начатой работы и решение вопросов, которые волнуют жителей. У Чурапчинского улуса хорошие возможности для дальнейшего развития, и республика будет поддерживать эту работу. Главное — последовательно развивать инфраструктуру, социальную сферу и создавать условия, чтобы люди могли строить свою жизнь и будущее своих детей в родном улусе. Желаю Степану Анатольевичу сил, ответственной работы и достойных результатов во благо жителей Чурапчинского улуса и всей Якутии.
Степан Анатольевич, үтүө үлэҕинэн, киэҥ көрүүгүнэн дьон-сэргэ итэҕэлин ылбыккынан эҕэрдэлиибин. Чурапчы туруу үлэһит дьоно, бары бииргэ — кэскилгэ!
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