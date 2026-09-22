Морковь без гнили и увядания: 2 способа сохранить урожай до весны
Песок и полиэтиленовые пакеты помогают моркови дольше оставаться сочной. Если вы задаётесь вопросом, как хранить морковь, учтите, что результат зависит не только от упаковки — важны подготовка корнеплодов, температура и влажность.
Бывает обидно: осенью морковь крепкая и хрустящая, а уже к середине зимы становится мягкой или покрывается пятнами. Причина не всегда в сорте. Даже хороший урожай быстро портится, если заложить его на хранение мокрым, повреждённым или оставить в слишком тёплом погребе.
Чтобы морковь дольше сохраняла свежесть, начните с сортировки. Для длительного хранения оставляйте здоровые, плотные корнеплоды без трещин, подмороженных участков и следов гнили. Повреждённые при выкопке лучше использовать первыми, а заболевшие — не закладывать в общие ящики.
Ботву срежьте, оставив короткие черешки и не задевая головку корнеплода. Землю осторожно стряхните: тереть морковь щёткой или стучать ею о край ведра не стоит. Перед закладкой в погреб мыть урожай обычно не требуется — достаточно подсушить поверхность в тени, не доводя корнеплоды до увядания.
Способ 1. В ящиках с чуть влажным песком
Песок уменьшает потерю влаги и разделяет корнеплоды, ограничивая их соприкосновение. Для хранения подойдёт чистый песок без растительных остатков, слегка увлажнённый, но не мокрый: при сжатии из него не должна выделяться вода.
На дно чистого ящика насыпьте слой песка, затем разложите морковь так, чтобы корнеплоды по возможности не касались друг друга. Засыпьте их и повторяйте слои. Верхний ряд тоже должен быть закрыт песком.
Ящики поставьте в прохладном месте, подальше от отопительных приборов и участков, где возможно промерзание. Не делайте ёмкости чрезмерно тяжёлыми: небольшие ящики проще перемещать и проверять.
Главная ошибка — переувлажнение. Мокрый песок не улучшает сохранность, а создаёт условия для развития гнили. Использовать без замены песок, в котором уже хранилась испорченная морковь, тоже не стоит.
Способ 2. В пакетах с отверстиями
Если возиться с песком неудобно, морковь можно разложить небольшими порциями в чистые полиэтиленовые пакеты, предназначенные для пищевых продуктов.
Сделайте несколько отверстий для воздухообмена, уложите корнеплоды с сухой поверхностью и оставьте горловину открытой либо неплотно прикрытой. Пакеты разместите в ящиках или на полках, не прижимая вплотную к влажным стенам.
Такая упаковка помогает удерживать влагу и замедляет увядание. Однако герметично завязывать обычные пакеты не следует: внутри могут накапливаться углекислый газ и конденсат.
Если на плёнке постоянно образуются крупные капли, а морковь становится мокрой, проверьте температуру и увеличьте вентиляцию упаковки. Корнеплоды с размягчением, плесенью или неприятным запахом сразу убирайте.
Какие условия нужны моркови
Для длительного хранения лучше всего подходит стабильная температура около 0…+1 °C, без подмораживания, и высокая относительная влажность — примерно 95–98%. При этом на корнеплодах не должна скапливаться свободная вода.
В тёплом помещении морковь быстрее прорастает и теряет качество, в сухом — вянет. Поэтому термометр и гигрометр в погребе полезнее попыток оценить условия на глаз.
Не держите морковь рядом с яблоками и грушами: выделяемый ими этилен может вызвать у корнеплодов горечь. Регулярно проверяйте запасы и удаляйте испорченные экземпляры.
При подходящем сорте, аккуратной уборке и стабильном холоде морковь способна пролежать несколько месяцев, в том числе до весны. Но ни песок, ни пакеты не дадут гарантии сами по себе: основа сохранности — здоровый урожай и правильные условия в хранилище.
По рекомендациям специалистов Россельхозцентра, на хранение следует закладывать здоровые, неповреждённые и просушенные корнеплоды. Оптимальная температура — 0…+2 °C. Для длительного хранения в погребе можно использовать ящики с песком.
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