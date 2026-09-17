Солёные помидоры с чесноком и укропом: простой домашний рецепт

Солёные помидоры — сочная закуска, которая хорошо сочетается с отварным картофелем, мясными блюдами и крупами.

солёные помидоры

Для домашнего приготовления понадобятся только овощи, соль, вода и несколько ароматных добавок. Такой простой набор продуктов отлично подходит для того, чтобы приготовить солёные помидоры. Чеснок придаст лёгкую остроту, а укроп — характерный пряный аромат.

Этот рецепт без уксуса рассчитан на быструю засолку в холодильнике. Помидоры получаются малосольными, сохраняют свежий вкус и не требуют закатки. Для длительного хранения и заготовки на зиму такой способ не подходит.

Какие помидоры выбрать

Лучше всего подойдут небольшие спелые помидоры с плотной мякотью, например сливовидные. Они хорошо сохраняют форму после разрезания и не превращаются в пюре в рассоле.

Плоды должны быть без плесени, повреждений и признаков порчи. Желательно выбирать помидоры примерно одинакового размера: так они просолятся равномернее.

Ингредиенты

На 1 кг помидоров понадобится:

вода — 1 л;

соль — 40 г;

чеснок — 4–5 зубчиков;

укроп — небольшой пучок или 2 зонтика;

чёрный перец — 6–8 горошин;

лавровый лист — 1–2 штуки;

острый перец — по желанию.

Соль лучше взвесить: ложки вмещают разное количество в зависимости от размера кристаллов и наличия горки. Рассола может потребоваться меньше литра — это зависит от формы ёмкости и плотности укладки помидоров.

Как приготовить солёные помидоры

Подготовьте рассол

Вскипятите воду, добавьте соль и размешайте до полного растворения. Дайте рассолу полностью остыть. Горячая жидкость для этого рецепта не нужна: она размягчит помидоры и изменит их текстуру.

Вымойте и нарежьте овощи

Тщательно вымойте помидоры и укроп. Очистите чеснок и нарежьте его пластинками. Помидоры разрежьте пополам — так соль и ароматы пряностей быстрее проникнут в мякоть.

Уложите помидоры в ёмкость

Возьмите чистую стеклянную банку или контейнер, предназначенный для пищевых продуктов. На дно положите часть укропа, чеснок, перец и лавровый лист.

Уложите помидоры, распределяя между ними оставшиеся пряности. Не утрамбовывайте слишком сильно, чтобы не повредить мякоть.

Залейте рассолом

Добавьте остывший рассол так, чтобы он полностью покрывал помидоры. Если половинки всплывают, прижмите их небольшим чистым грузом, подходящим для контакта с пищей.

Закройте ёмкость крышкой и сразу поставьте в холодильник. Оставлять помидоры в тепле для этого способа приготовления не нужно.

Когда можно пробовать

Первые помидоры можно попробовать через 2–3 дня. Небольшие половинки просаливаются быстрее, крупным может понадобиться немного больше времени.

В результате получится именно малосольная закуска со свежим вкусом, а не квашеные помидоры с выраженной кислинкой.

Как хранить и подавать

Храните помидоры в холодильнике при температуре не выше +4 °C и съешьте в течение 5–7 дней с момента приготовления. Доставайте их чистой ложкой или вилкой, а оставшиеся держите под рассолом. При появлении плесени, слизи или неприятного запаха заготовку следует выбросить, не пробуя.

Перед подачей выложите помидоры на тарелку, добавьте немного свежего укропа и, по желанию, тонко нарезанного лука. Несколько капель ароматного подсолнечного масла дополнят вкус — особенно если подать закуску к горячему отварному картофелю.

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